Türkiye'nin Bin Yıllık Enerjisi Toryumla Karşılanabilir!

Nükleer enerjinin ilk kademesinde uranyum gibi toryumla çalışabilecek nükleer reaktörler gündeme geldi. Fakat toryumun askeri amaçlı olarak kullanılması yolunun kapalı olmasından dolayı çalışmalar uzun bir dönem rafa kaldırılmıştı. Bununla birlikte son dönemlerde toryum ismi oldukça konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu durumun sebebi olarak ise toryumun daha çok güven verici bir nükleer enerji alternatifi olması gösteriliyor.

Türkiye'nin açısından bakıldığında toryumun öneminin büyük olduğu dile getiriliyor. Türkiye toryum rezervi konusunda dünya genelinde ikinciliğe oturmuş durumda bulunuyor. Konu hakkında ayrıntılı açıklamalar ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan, ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumu CERN Bilim Komitesi Üyesi olan Saleh Sultansoy'dan geldi.

Eskişehir'de Bilinen Rezervlerden Fazlası Var

Sultansoy yaptığı açıklamada, bilimsel veriler göz önüne alındığında Türkiye'nin toryum rezervi açısından dünya genelinde ikinci sırada yer aldığını dile getirerek, aslında liderlik koltuğunda oturduğunu çünkü Eskişehir'de mevcut olan rezervlerin bilinenden fazla olduğunu savundu.

Eskişehir'de mevcut olan rezervlerin, bin senelik zaman dilimi süresince ülkenin elektrik enerjisine yetme potansiyeli olduğundan bahseden Sultansoy, ülkemizin toryumla kendi yakıtını üretip kullanarak, enerji üretimi gerçekleştirebileceğine değindi.

Türkiye'nin kurulu gücünün yaklaşık olarak 80 gigavat seviyesinde olduğunu ifade eden Sultansoy, ülke genelindeki kişi başına düşen enerji tüketiminin, dünya genelinden bir miktar fazla olduğunu fakat hala gelişmiş ülkelerin üç ila dörtte biri seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

Dışa Bağımlılık Büyük Oranda Azalabilir

Söz konusu tüketim seviyesine ulaşabilmek adına yaklaşık olarak 200 ila 250 GW aralığında güç kaynağının kurulması gerektiğinden bahseden Sultansoy, bu rakamın yarısı kadarının toryumdan oluşması halinde dışa bağımlılığın yarı yarıya azalacağını bildirdi.

İlk aşamada uranyuma yönelmenin sebebi olarak askeri amaçlı olmasını dile getiren Sultansoy, toryumun askeri amaçlı kullanılabilinmesi gibi bir durumun söz konusu olması halinde ön plana çıkma şansının olacağını işaret etti.

2030'lu senelerde dünya genelinde toryumun ana enerji kaynağı olmaya aday olduğunun altını çizen Sultansoy, toryumun uranyuma göre bir diğer avantajının ise dünyada daha çok yaygın bir alanda bulunması olduğunu sözlerine ekledi.