5 Ayaklı Kamu Reformuyla Baştan Aşağı Değişim Yapılacak!

2019 seçimleriyle birlikte yeni bir döneme gözlerini açan Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın obez devlet anlayışından vazgeçilmeli diyerek yeni rotayı belirlediği dönemin altyapısını oluşturacak düzenlemeler için adımını attı. Bu kapsamda beş ayrı komisyon kurulurken, devletin yapılanmasından, seçim sistemine kadar her alanda büyük değişim geliyor.

Türkiye genelinde köklü değişimlere gidecek olan komisyonların yapacağı düzenlemeler ise şu şekilde ;

Yürütme Yeniden Yapılanacak

Yürütme tekrardan yapılandırılırken, Başbakanlığın kalkmasından dolayı buraya bağlı olan kuruluşlarla, Başbakanın görevleri ve yetkilerinin ne şekilde dağıtılacağı teker teker belirlenecek. Başbakana bağlı olan kuruluşların ve yetkilerin bir kısmı bakanlıklara, bir kısmının ise Cumhurbaşkanı yardımcılarına bağlanması öngörülüyor.

657'de Köklü Değişiklik

Devlet memurluğu sistemi olan 657 Sayılı Yasanın ise köklü bir değişime uğrayacağı belirtiliyor. Memurlara performanslarına yönelik kriter getirilmesi konuşulurken, üst düzeyde bulunan kamu görevlilerinin ise bakanlarla beraber gelerek, bakanlarla beraber görevlerinden ayrılacağı ifade ediliyor.

Siyasi Partiler yasasıyla beraber cumhurbaşkanlığı, milletvekili, seçmen kütükleri gibi yasalarda da değişime gidilecek. Cumhurbaşkanlığı sistemi doğrultusunda bu yasaların düzenlemesi tekrar yapılacak.

Birincil Ataması Yapılan Yardımcı Vekalet Edecek

Cumhurbaşkanına ise birincil olarak ataması gerçekleştirilen yardımcısının vekalet etmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Böylelikle Cumhurbaşkanının vefat etmesi veya istifası gibi durumlarda seçime kadar olan süreç içerisinde vekaletin ilk ataması yapılan yardımcı tarafından yapılması planlanıyor.

Yeni sistem çerçevesinde cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin ise beraber yapılacağı bildiriliyor. Seçmenin bir sandık içerisine cumhurbaşkanı pusulasını, diğerine ise meclis pusulasını atacağı belirtiliyor. Ayrıca seçim yasasına getirilecek bir madde gereğince düzenleme gerçekleştirilerek bir kişinin hem cumhurbaşkanı hem milletvekili adayı olmasının önüne geçileceği ifade ediliyor.

Yerel yönetim reformu çerçevesinde ise İl Özel İdareleri, İl Genel Meclisi, Belediye Meclisleri, muhtarlıkların yetkileri ve görevlerinin yeni sisteme uygun bir biçimde yapılandırılacağı dile getiriliyor. Yeni dönem kapsamında nüfusları 300 bini aşan bütün illerin büyük şehir statüsünde sayılması düşünülüyor.

Siyasi Parti Kapatma Kararında Değişim

Öte yandan söz konusu reformda siyasi partilerin kapatılması konusununda yer edindiği ifade edildi. Anayasa'da ve yasalarda gerçekleştirilecek değişikliklerle birlikte parti kapatma kararının kaldırılacağı belirtildi. Bunun yerine ise bireysel sorumluluğun getirileceği, yani bir kişinin suç işlemesi durumunda ve siyasi yasak ihtiyacının doğması halinde bunun bireysel olarak verileceği, bütün bir partiye mâl edilmeyeceği ifade edildi.