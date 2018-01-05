Sherpa Londra'da Ofis Açıyor

Müşteri deneyimi odaklı bir anlayışla, ideal insan-cihaz etkileşimi için dijital ara birimler tasarlayan SHERPA, dijital deneyim tasarımının arenası Avrupa’da sağlam adımlar atarak etki alanını genişletti. SHERPA, 2015 yılından bu yana Finlandiya, İngiltere ve Almanya odaklı gerçekleştirdiği global iş ortaklıkları sonrasında büyük bir adım daha atarak Avrupa’da ilk ofisini Londra Wework Mansion House’de kurdu.

Londra sonrasında Almanya, Hollanda, Fransa ve BAE başta olmak üzere, UX tasarım ofislerini EMEA bölgesindeki en önemli başkentlere yaymayı hedefleyen SHERPA Başkanı Yakup Bayrak, Türkiye’de uzun yıllardır e-ticaretten perakendeye, beyaz eşyadan telekom ve finans sektörlerine kadar birçok şirket için rekabet ve karlılık avantajı sağladıklarını, şimdi de yüksek standartlardaki yeteneklerini Avrupa pazarına sunmaya başladıklarını belirterek şunları söyledi;

“Bizim gibi akılcı iş modelleri kuran ve çalıştırmayı başaran tasarım ofislerinin bir sonraki hedeflerinin ‘etki alanlarını genişletmeye’ odaklanmak olduğuna inanarak, 1 yılı aşkın süren bir ön çalışmanın ardından bu ay Londra ofisimizi açtık. Hedefimiz Avrupa ofislerimizin sayısını her yıl artırmak ve Türkiye’den, önce Avrupa’ya sonra da tüm EMEA bölgesine tasarım çözümleri ihraç ederek ülkemizi, önceden tasarım ihracıyla etiketlenmemiş yurt dışı pazarlarında da gururlandırmaktır.

2018’de, bazı bağımsız Türk tasarım stüdyolarının, kendi iş modelleri üzerinde güncellemelere gitmelerinin yanı sıra, salt danışmanlık veya eğitim hizmetleriyle hareket etmeyi bırakarak birleşmelerle güçlenme ve dış pazarlara açılma yollarını arayacaklarını işaret eden sinyalleri görmek bizi sevindiriyor. Bizler bu anlamda diğer Türk tasarım ofisleri için de yolu açan ve cesaretlendiren birer öncü olmak istedik.

2019 yılında tozu dumana katacak üçlü seçim parkurunun öncesinde beklenen iç ekonomideki sıkışma riski, özellikle orta Avrupa’da kolay penetre edilebilir pazar dinamikleri ve gelişmiş ekonomilere nazaran halen avantaj sağlayan insan kaynağı maliyetleri, Türkiye’de tasarım ofislerinin evrimlerinde başrolü oynayacak değişim katalizörleri olacaktır. Avrupa pazarının bizim gibi global yeteneklere sahip Türk UX tasarım ofisleri için önümüzdeki yıllarda daha da büyük fırsatlara sahip olacağına inanıyoruz.”

SHERPA, Londra’da da kendi geliştirdiği “DaaS” abonelik modeli ile hizmet verecek.

SHERPA, global müşterilerine, kendi geliştirdiği DaaS (Design as a Service) abonelik modeli ile dijital ürün ve servislere değer katmayı hedefleyecek kullanıcı davranış analizleri, kullanıcı deneyimi tasarımı ve optimizasyon hizmetleri sunacak. Ayrıca, dijital dönüşüm adımlarını başlatmış telekom, finans ve perakende sektöründeki firmalar başta olmak üzere, henüz pazara giriş yapmış e-girişimleri de içerisinde bulunduran geniş bir müşteri grubuna veriye dayalı analitik kararlar alma, design thinking (tasarım odaklı düşünme) yaklaşımıyla müşterilerini daha yakından tanıma ve hızlı dönüşüm hedefleyen aksiyonları alabilme alanlarında fayda sağlayacak.