Pendik'te Mobilya Üzerine Alışveriş Merkezi Açıldı
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Pendik'te Mobilya Üzerine Alışveriş Merkezi Açıldı


Pendik'te Mobilya Üzerine Alışveriş Merkezi Açıldı
Pendik'te Mobilya Üzerine Alışveriş Merkezi Açıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-05 Saat: 13:57:54
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Home City Pendik eve dair tüm ürünleri ve mobilyaları bulabileceğiniz bir alışveriş merkezini açarak bir ili gerçekleştiriyor.

 

Başta mobilya ve ev dekorasyonu olmak üzere bir evin ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında toplayacak olan Home City Pendik; Türkiye’nin ilk uzmanlaşmış AVM olarak hizmete girmeye hazırlanıyor. Mobilya, aksesuar, ev tekstili, aydınlatma, yer döşeme, hırdavat, halı, beyaz eşya, züccaciye alanlarında sektör devlerinin buluşacağı Home City AVM, konsept yapısı, geniş olanakları ve cazip fırsatlarıyla fark yaratacak.

Evlenecek ve evini yenileyecek olanlar için ev yaşamına dair tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında bulma imkânının sunulacağı Home City AVM JLL’nin yönetiminde, 2018 ilk çeyrekte kapılarını açacak. Pendik Tem Bağlantı Yolu Üzeri ve Sabiha Gökçen Havalimanı Karşısında bulunan Home City AVM’den, İstanbul’un Anadolu yakasındaki tüm lokasyonlara ve Kocaeli’ye çok kısa sürede ulaşılabilecek. 50 bin metrekare net alana sahip olan projede, yaklaşık 120 marka yer alacak. Çocuk oyun alanı, yeme içme alanları ve kafeleriyle de Home City AVM, alışverişin çok keyifle yapılabileceği bir mekan olacak.

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