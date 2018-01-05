Memurlar Dikkat! Ek Gösterge Cetvelinde Düzenleme Yapılacak

Görev ücretlerini ve emekli maaşlarını büyük ölçüde belirleyen ek gösterge cetvelinde yeniden düzenlemeye gidiliyor. Kamuda kariyerin ve liyakate yönelik yükselmenin önünü açması planlanılan düzenlemeyle birlikte zor şartlar altında görev yapan çalışanlara, emsaline oranla daha fazla ücret ödemesi yapılabilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamasında, Çalışma Bakanlığı ile beraber yürütülen çalışmayla birlikte kamuda yükselmenin ve personellerin kendilerini ifade edebilmesinin önünü açacak olan düzenlemenin yapılacağını belirtti.

Gelen bilgiler doğrultusunda memur sendikalarının yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesinin istendiği ifade edilirken, yapılacak olan bu düzenlemeyle birlikte çalışanların mali hakları ve ücret sisteminde değişiklik olmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca maaşların temel ücretten, görev ücretinden ve başarı ücretinden oluşmasınında seçenekler arasında yer aldığı dile getirildi.

Çok sayıda kurumda müdür ve şube müdürü unvanını taşıyarak kadrolarda görev alanların ise haklarında geçerli olan ek gösterge rakamlarının düşük seyretmesi ve hiyerarşiye uygun olmamasından dert yandığı da ifade ediliyor.

Ek Gösterge Nedir?

Ek gösterge, memurları ilgilendiren en önemli konuların arasında yer alıyor. Ek gösterge cetvelinde yer alan rakamların, dereceye göre, hizmet sınıflarına göre ve unvanlara göre değişkenlik gösterdiği biliniyor. Ek gösterge tutarının ise aylık bazdaki maaşa pek bir fark katmadığı bilinirken, söz konusu ek gösterge tutarının emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde büyük farklılıklar ortaya koyduğu biliniyor.

Bu sebepten dolayı yüksek ek göstergeye sahip konumların memurlarca daha çok tercih sebebi olduğu ifade edilirken, bütün kamu çalışanlarının 3 bin 600 ek gösterge alabilmek adına çaba gösterdiği dile getiriliyor.