Memurlar Dikkat! Ek Gösterge Cetvelinde Düzenleme Yapılacak
Advert Advert Advert


Memurlar Dikkat! Ek Gösterge Cetvelinde Düzenleme Yapılacak


Memurlar Dikkat! Ek Gösterge Cetvelinde Düzenleme Yapılacak
Memurlar Dikkat! Ek Gösterge Cetvelinde Düzenleme Yapılacak Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-05 Saat: 14:17:13
Anasayfa Eko Gündem Memurlar Dikkat! Ek Gösterge Cetvelinde Düzenleme Yapılacak

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren ek gösterge cetvelinde yeniden düzenlemeye gidilecek.

Görev ücretlerini ve emekli maaşlarını büyük ölçüde belirleyen ek gösterge cetvelinde yeniden düzenlemeye gidiliyor. Kamuda kariyerin ve liyakate yönelik yükselmenin önünü açması planlanılan düzenlemeyle birlikte zor şartlar altında görev yapan çalışanlara, emsaline oranla daha fazla ücret ödemesi yapılabilecek.

Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamasında, Çalışma Bakanlığı ile beraber yürütülen çalışmayla birlikte kamuda yükselmenin ve personellerin kendilerini ifade edebilmesinin önünü açacak olan düzenlemenin yapılacağını belirtti. 

Gelen bilgiler doğrultusunda memur sendikalarının yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesinin istendiği ifade edilirken, yapılacak olan bu düzenlemeyle birlikte çalışanların mali hakları ve ücret sisteminde değişiklik olmasının öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca maaşların temel ücretten, görev ücretinden ve başarı ücretinden oluşmasınında seçenekler arasında yer aldığı dile getirildi. 

Çok sayıda kurumda müdür ve şube müdürü unvanını taşıyarak kadrolarda görev alanların ise haklarında geçerli olan ek gösterge rakamlarının düşük seyretmesi ve hiyerarşiye uygun olmamasından dert yandığı da ifade ediliyor.

Ek Gösterge Nedir?

Ek gösterge, memurları ilgilendiren en önemli konuların arasında yer alıyor. Ek gösterge cetvelinde yer alan rakamların, dereceye göre, hizmet sınıflarına göre ve unvanlara göre değişkenlik gösterdiği biliniyor. Ek gösterge tutarının ise aylık bazdaki maaşa pek bir fark katmadığı bilinirken, söz konusu ek gösterge tutarının emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde büyük farklılıklar ortaya koyduğu biliniyor. 

Bu sebepten dolayı yüksek ek göstergeye sahip konumların memurlarca daha çok tercih sebebi olduğu ifade edilirken, bütün kamu çalışanlarının 3 bin 600 ek gösterge alabilmek adına çaba gösterdiği dile getiriliyor. 

Naci Ağbal Maliye Bakanlığı Ek Gösterge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kadın ve Gençlere Bakandan İndirim Müjdesi!
Kadın ve Gençlere Bakandan İndirim Müjdesi!
Yabancılar Yılın Son Haftasında Hisse Alımını Artırdı!
Yabancılar Yılın Son Haftasında Hisse Alımını Artırdı!