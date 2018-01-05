ESET'ten Yeni Güncelleme Açıklaması
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ESET'ten Yeni Güncelleme Açıklaması


ESET'ten Yeni Güncelleme Açıklaması
ESET'ten Yeni Güncelleme Açıklaması Elif İşçi - Tarih: 2018-01-05 Saat: 14:15:42
Anasayfa Şirketler ESET'ten Yeni Güncelleme Açıklaması

Bilgisayarlarda tespit edilen işlemci açıkları kısa sürede dikkat çekti. ESET tarafından işlemci açıkları için yeni bir güncelleme yapıldı.

Intel, AMD ve ARM işlemcilerini etkilediği belirtilen ve 3 Ocak 2018 tarihi itibarıyla dünya gündeminde yerini alan Spectre ve Meltdown açıkları, modern işlemcilerin performansını artırmak için tasarlanmış optimizasyon tekniklerinin yan etkisi olarak öne çıktı.

Google'ın araştırma bölümü Project Zero'ya göre, bu açıklar, mobil cihazlar ve bulut ağları da dahil olmak üzere dünya bilgisayarlarının çoğundaki mikroişlemcileri etkiliyor ve bilgisayarın belleğinin içeriğine erişmesine izin verebiliyor.

Bu güvenlik açıklarını gidermek için Microsoft, hemen bir acil durum yaması yayınladı.

İyi Haber: ESET Bu Açıklara Karşı Korumaya Yardımcı Olur

ESET, Microsoft’un acil durum yamalarıyla tam uyumluluk sağlayan ilk anitivirüs üreticilerinden biri oldu. ESET, 4 Ocak 2018 tarihi itibarıyla tüm bireysel ve kurumsal kullanıcıları için, antivirüs ve casus yazılım önleme tarayıcı modülü 1533.3'i yayınladı. Bu yamaların yüklenmesine izin vermek için en son ESET ürün güncelleştirmelerinin takip edilmesi, gerekiyorsa, indirilmesi öneriliyor. ESET ayrıca 16685 nolu güncellemeyi yayınlayarak, söz konusu açıklardan oluşabilecek potansiyel tehditlere karşı kullanıcılarını korumaya aldı.

Microsoft Uyumlu Bir Güvenlik Çözümünün Kullanılması Neden Önemli?

Microsoft, Windows işletim sistemlerinde düzeltme yamalarını test ederken bazı üçüncü parti uygulamaların Windows çekirdek belleğini desteklenmeyen çağrılar gerçekleştirdiğini tespit etti. Mavi ekran hatalarına neden olan bu çağrılar, bilgisayarı açılamayacak duruma getirebiliyor. Microsoft, uyumsuz antivirüs uygulamalarının neden olabileceği mavi ekran hatalarını önlemek için 3 Ocak 2018'de yayınladığı bu yamaları sadece Ocak 2018 güncellemeleri ile uyumlu olduğunu kanıtlayan antivirüs uygulamalarının çalıştığı cihazlara sunuyor.

Bilgisayar Yavaşlayabilir

Microsoft yamasının potansiyel yan etkisinin sistem hızını düşürebileceğini unutmayın. Bu durum ESET ürünleriyle hiçbir şekilde ilişkili değildir. Daha çok, bu sorunu hafifletmek için gereken bellek değişikliklerinden kaynaklanır.

Öneriler

ESET araştırmacıları, sözkonusu açıklarla ilgili gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Araştırmacılar, bu aşamada kullanıcılara şu uyarılarda bulundular:

Sisteminizle ilgili tüm yamaları takip edin ve mümkün olan en kısa sürede uygulayın.
Web tarayıcıları da dahil olmak üzere diğer tüm yazılımları güncel tutun.
Saldırganlar için hala geçerli bir yöntem olan kimlik avı e-postalarına karşı uyanık olun

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