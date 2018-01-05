Tekfen Türkiye Devini Satın Aldı! 160 Milyon TL Yatırım Yapacak

Tekfen Holding'in, Türkiye'nin öncü meyve sebze ihracatçısı konumunda bulunan Alanar'ı satın aldığı bildirildi. 1984 senesinde faaliyete açılan Alanar Meyve ve Gıda'nın ise üretimlerinin yüzde 90'lık oranını ihraç ettiği belirtiliyor.

Tekfen Holding'in yaptığı açıklama doğrultusunda, şirketin bağlı ortaklığı konumunda bulunan Tekfen Tarımsal Araştırma'nın, Alanar Meyve ve Gıda'ya ait yüzde 90 hissesini toplam da 48.9 milyon TL'ye, kardeş şirketi olan Alara Fidan Üretim'in ise yüzde 90 hissesini ise 735 bin TL'ye satın aldığı bildirildi.

Şirketin yüzde 10'luk hissesinin kurucu olan Yavuz Taner üstünde kalacağı ifade edilirken, Tekfen Holding'in satın aldığı hisselerin ödemesini yüzde 80'ini peşin olarak, geri kalanı ise üç senelik zaman dilimi içerisinde yapacağı ifade edildi.

160 Milyon TL Yatırım Hedefi

Tekfen'den yapılan açıklama neticesinde, ilk aşama olarak 2018 senesi ila 2020 senesi aralığında yaklaşık olarak 160 milyon lira civarında arazi, tesis, makine ve ekipman yatırımı planladığı dile getirilirken, 3 bin ton civarında bulunan mevcut üretim potansiyelinin ise 10 senelik zaman dilimi içerisinde 15 bin tona çıkarılmasının amaçlandığı bildirildi.

Öte yandan merkezi Bursa'da bulunan Alanar'ın, söz konuşu şehir dışında Manisa'da, Antalya'da, Ceyhan'da, Afyon'da ve Ezine'de de faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor. Alanar'ın gerçekleştirdiği üretimlerin yüzde 90'dan oluşan bölümünü ihraç ettiği ifade edilirken, e-ticaret satış sitesine de sahiplik yaptığı dile getiriliyor.

Tekfen Toros Tarım Markasıyla Lider Konumda

Satın alma işlemi hakkında değerlendirmeler gerçekleştiren Tekfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Murat Gigin ise, Tekfen'in uzun seneler boyunca tarımsal girdi kategorisinde Toros Tarım adıyla bilinen markasıyla lider konumda yer aldığını ifade etti. Gigin, söz konusu iki firmanında faaliyetlerini bir süredir yakından izlediklerini belirterek, Türk çiftçisinin doğru tarımsal üretim adına gereksinim duyduğu bitki besini, tohum, fide ve fidan şeklindeki temel girdileri karşılayan bir kurum olarak, tarımsal üretim alanında da varlıklarını göstereceklerini işaret etti.