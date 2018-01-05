Dünya Devinin Tek Kullanımlık Kupaları Ücretli Satılacak!

Dünya devleri arasında yerini alan Starbucks, önümüzdeki ay itibariyle, üç aylık bir zaman dilimi sürecinde deneme yaparak, Londra'da yer alan şubelerinden 20 ila 25 tanesinde, karton kupaların başına 5 peni ücret alacak.

Dev şirket, karton kupalara ücret uygulamaya yönelik planını, Avam Kamarası Çevre Denetim Komitesi'nin karton kupalar adına minimum 25 peni ücret uygulamasının zorunluluğu önergesi yapacağına yönelik raporun duyulmasından sonra açıkladı.

Komite tarafından karton kupalara yönelik hazırlanan rapor çerçevesinde, ücret uygulanmasına karşılık, 2023 senesine kadar tek kullanımlık kupaların tümüyle geri dönüştürülmesinin sağlanamaması halinde yasaklanması önerisi yapılıyor.

2.5 Milyar Tek Kullanımlık Kupa Tüketimi

Birleşik Krallık'ta senelik bazda ortalama 2.5 milyar tek kullanımlık kahve kupası tüketimi yapıldığı ifade edilirken, plastik iç astarı kağıttan ayırabilmek adına özel tesisler gerektiği için, söz konusu ürünün dönüşümünün yapılması yerine atık alanlarında yakıldığı ya da gömüldüğü belirtiliyor.

Ayrıca komite, müşterilerin sadece yüzde 2'sinin tekrar kullanılabilir kupa veya bardak getirenlere 25 peni indirim sağlanması şeklindeki gönüllü önlemlere güven duymayacağını da dile getiriyor.

Komite tarafında sunulan rapor kapsamında, Cardiff Üniversite'si genelinde yapılan araştırma sonucundaki bazı bulgulara da değinildi. Bu doğrultuda tek kullanımlık kupalar için 25 peni bedelin, kupa kullanımını senelik bazda 300 milyon adet azaltacağı öngörüldü.

Komite Kahve Zincirlerini Suçladı

Öte yandan komite, 2016 senesinde sadece yüzde 0.25 düzeyinde görülen, şaşırtıcı derecedeki düşük geri dönüşüm oranını açıklamadan önce ise, kupaların geri dönüşümlü olduğunu savunarak tüketicileri aldattıkları için kahve zincirlerine de suçlamalarda bulundu. Birleşik Krallık'ta ise ilk defa gerçekleşecek bu uygulamayla, yine ilk defa bir kahve zinciri tarafından müşterilerden kupalar için fazladan ödeme alınacak.