Üreticiler Gelen Taleplere Yetişememekten Dert Yanıyor!
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Üreticiler Gelen Taleplere Yetişememekten Dert Yanıyor!


Üreticiler Gelen Taleplere Yetişememekten Dert Yanıyor!
Üreticiler Gelen Taleplere Yetişememekten Dert Yanıyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-05 Saat: 15:28:57
Anasayfa Eko Gündem Üreticiler Gelen Taleplere Yetişememekten Dert Yanıyor!

Et fiyatlarıyla rekabetine devam eden sakatat, üreticilere zor zamanlar yaşatıyor.

Sakatatların ve kokoreç mekanlarında yaşanan artıştan kaynaklı malzemelerin yetişmediğinden bahseden sektör temsilcileri, sektör içerisindeki fiyatların ise şiş bazında çift sarım kuzu da 50 TL'den başlayarak 80 TL'ye kadar çıkabildiğini dile getiriyor. 

Kokoreç sektörü içerisinde üretici konumunda bulunan iş adamı Erdal Aslanboğa konu hakkında açıklamalarda bulunarak, sektörde bulunan ürün miktarlarında azalma meydana geldiğini dile getirdi. Fiyatlarda ise bu azalma sebebiyle yaklaşık yüzde 50 civarında artış görüldüğünü söyleyen Aslanboğa, kendilerinin üretici konumunda bulunmalarından ötürü sıkıntı yaşamadıklarını fakat ürünleri dışarıdan almak isteyenlerin zamanla daha çok sorun yaşadığını dile getirdi. 

Kokoreç Mekanları Artış Gösteriyor

Kesimlerin düşük olmasından dert yanan Aslanboğa, bu durumun karkas ile alakalı olduğunu söyledi. Üretici olarak kendilerinin çok fazla problem yaşamadıklarının altını çizen Aslanboğa, Türkiye genelinde kokoreç denildiği zaman akıllara Balıkesir'in geldiğini işaret etti. Kokorece yönelik taleplerin oldukça arttığını ifade eden Aslanboğa, her geçen gün söz konusu ürünlerin mekanlarında artış yaşandığını fakat çoğu mekanın malzeme yetiştirmekte zorluk çektiğini sözlerine ekledi. 

Sektör temsilcileri ise daha önceden yaptıkları açıklamalarda bir zamanlar sakatat ürünlerine hiç bir şekilde ilginin gösterilmediğini ve bu ürünlerin kenara köşeye atıldığını dile getirmişlerdi. Şimdi ise sakatat ürünlerinin et fiyatlarıyla adeta yarışa girdiğini ifade eden sektör temsilcileri, kasapların ve lokantacıların ciğer, ayak, dil, işkembe, kelle gibi ürünleri bulmak adına zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdi. 

Balıkesir'de Sakatat Miktarında Azalma

Öte yandan Balıkesir için konuşan üreticiler ise, Türkiye'nin çok sayıda noktasına kokoreç yapılması adına bağırsak gönderimi sağlayan Balıkesir'de kokorece yönelik ilginin yoğun olduğunu, sakatat miktarında ise hafif bir düşüş gözlemlendiğini belirttiler. 

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