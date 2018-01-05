Fortis Sinanlı Yeni Yıla Kampanyayla Başladı

Fortis Sinanlı Kadıköy'ün kalbinde yer alan "Yeni Kadıköy" projesi ile yeni yılda yeni bir yaşam vadediyor. Yeni Kadıköy'ün sunduğu konforlu yaşam alanında yer alabilmek için İş Bankası ile yapılan özel anlaşmayla tüketicilere daha cazip faiz oranı sunuluyor. Ocak ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası kapsamında yüzde 0,99 faizle kredi kullanmak mümkün.

Yüzde 5 Peşinat Kalanı Bir Yıl Sonra Öde Kampanyası

Toplam 1100 üniteden oluşan karma projenin teslim tarihi Eylül 2019. Fortis Sinanlı kampanyasının en cazip yönü ise peşinat ödemesinde de sağlanan kolaylıklar.

Bu durumda da yüzde 5 peşinatla projeye dahil olabiliyor ve kalan yüzde 15'lik peşinat tutarını bir yıl içinde faizsiz esnek ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca projede yüzde 50 peşin ödemelerde kalan tutar için 60 ay sıfır faizle ödeme seçeneği mevcut.

5.000 TL’ye Varan Kira Garantisi Kampanyası

Bu kampanya kapsamında projede yer alan konutlara kira ödemesini Fortis Sinanlı karşılıyor. Bu sayede evini teslim alana kadar müşterilerin kredi ödemelerine yardımcı olunuyor. Firma kira ödemelerine müşterilerinin konutlarını satın aldığı tarihten itibaren başlıyor.

Lüks Yaşamın Anlamı Değişti

Fortis Sinanlı Genel Müdürü Tuğba Adıbelli Yetişen, Yeni Kadıköy’de yer alan projelerinin Avrupa’nın en iyi karma yaşam projesi seçildiğine dikkat çekerek, nitelikli konut, ofis, cadde mağaza konseptli projeler oluşturmaya devam edeceklerini ve lokasyon olarak tercihlerini her zaman şehrin merkezinden yana yaptıklarını belirtti. Tuğba Adıbelli Yetişen’e göre, İstanbul gibi bir metropolde artık lüks yaşam iş, eğitim, sağlık merkezlerine ve sosyal hayatınızdaki tüm önemli noktalara sizi trafik derdinden kurtaracak kadar yakın ve ulaşılabilir bir mesafede olmaktır.

Yetişen, “Bulunduğunuz konum itibariyle İstanbul’da hayatın nabzının attığı iş ve yaşam merkezlerine, hastanelere, okul ve üniversitelere, köprülere, Bağdat caddesine, AVM ye ve metroya 5 dakikada ulaşmanızı vaat ediyoruz. Metrobüs durağı projemizden 20 adım ve her iki havaalanına da sadece 20 dakikalık mesafedeyiz” diyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden yatırımcıların projelerini tercih ettiğini ifade eden Yetişen ödüllü projenin mimarisi, konsepti, lokasyonu ve eşsiz tarihi yarımada manzarası ile dikkat çektiğini bildirdi.

Büyük Metrekarelerde Cazip Fiyatlar

Yeni Kadıköy projesindeki daire tipleri ve fiyat aralıkları şöyle:

1+1 konutlar (58-71m2) 600 bin TL – 750 binTL

2+1 konutlar (100 - 200m2) 900 bin TL – 1.9 milyon TL

3+1 konutlar (131 - 240m2) 1.2 milyon TL – 2.4 milyon TL)

Kampanya Detayları

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