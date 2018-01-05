Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı - 5 Aralık 2018
Advert Advert Advert


Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı - 5 Aralık 2018


Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı - 5 Aralık 2018
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı - 5 Aralık 2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-05 Saat: 15:48:15
Anasayfa Eko Gündem Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı - 5 Aralık 2018

Spot piyasa yarın geçerli olacak elektrik fiyatları belirledi. Buna göre yarın geçerli olacak en yüksek fiyat 199 lira 99 kuruş olacak. En düşük fiyatsa 135 lira 36 kuruştan işleme alınacak. Bir megavat saatlik elektrik fiyatı bir önceki günü göreyse düşecek!

Spot piyasa yarın geçerli olacak elektrik fiyatları belirledi. Buna göre yarın geçerli olacak en yüksek fiyat 199 lira 99 kuruş olacak. En düşük fiyatsa 135 lira 36 kuruştan işleme alınacak. Bir megavat saatlik elektrik fiyatı bir önceki günü göreyse düşecek!

Elektrik Piyasasında En Düşük Fiyat 118,69 Lira Oldu

Gün öncesi elektrik piyasasından yarın en yüksek fiyat saat 11’de kaydedilecek. En düşük saat ise saat 4 olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavat saatlik elektriğin bugün geçerli olan en yüksek seviyesi 204 lira 39 kuruş oldu. En düşük fiyatsa 118 lira 69 kuruştan gerçekleşti.

Aritmetik Ortalama Fiyatı 170,61 Lira

Gün öncesi piyasa baz alındığında bir megavat saat elektrikte geçerli olan aritmetik ortalama fiyatı 170 lira 61 kuruşa denk geldi. Aynı piyasada yapılan ağırlıklı ortalama fiyatıysa 172 lira 17 kuruş olarak hesaplandı.

Elektrik Fiyatı Düne Göre Arttı

Spot piyasada bir megavat saatlik elektriğin dünkü fiyatları incelendiğinde en yüksek fiyatın 202 lira 99 kuruş olduğu görüldü. En düşük fiyatsa 109 lira 1 kuruş olarak kayda geçti. Bugünkü ve dünkü fiyatlar karşılaştırıldığında bir megavat saatlik elektrik fiyatının arttığı dikkatlerden kaçmadı.

İşlem Hacmi Yüzde 6,65 Azaldı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı veriler baz alındığında, spot elektrik piyasası işlem hacminde düşüş kaydetti. Azalış bir önceki güne kıyasla yüzde 6,65 oranına işaret etti. Bugün ulaşılan toplamdaki işlem hacmi 65 milyon 582 bin 241 TL olarak belirlendi. Dün kaydedilen işlem hacmi ise 69 milyon 510 bin 696 lira olmuştu. 

elektrik fiyatları spot piyasa gün öncesi elektrik fiyat
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kadın ve Gençlere Bakandan İndirim Müjdesi!
Kadın ve Gençlere Bakandan İndirim Müjdesi!
Yabancılar Yılın Son Haftasında Hisse Alımını Artırdı!
Yabancılar Yılın Son Haftasında Hisse Alımını Artırdı!