Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı - 5 Aralık 2018

Spot piyasa yarın geçerli olacak elektrik fiyatları belirledi. Buna göre yarın geçerli olacak en yüksek fiyat 199 lira 99 kuruş olacak. En düşük fiyatsa 135 lira 36 kuruştan işleme alınacak. Bir megavat saatlik elektrik fiyatı bir önceki günü göreyse düşecek!

Elektrik Piyasasında En Düşük Fiyat 118,69 Lira Oldu

Gün öncesi elektrik piyasasından yarın en yüksek fiyat saat 11’de kaydedilecek. En düşük saat ise saat 4 olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavat saatlik elektriğin bugün geçerli olan en yüksek seviyesi 204 lira 39 kuruş oldu. En düşük fiyatsa 118 lira 69 kuruştan gerçekleşti.

Aritmetik Ortalama Fiyatı 170,61 Lira

Gün öncesi piyasa baz alındığında bir megavat saat elektrikte geçerli olan aritmetik ortalama fiyatı 170 lira 61 kuruşa denk geldi. Aynı piyasada yapılan ağırlıklı ortalama fiyatıysa 172 lira 17 kuruş olarak hesaplandı.

Elektrik Fiyatı Düne Göre Arttı

Spot piyasada bir megavat saatlik elektriğin dünkü fiyatları incelendiğinde en yüksek fiyatın 202 lira 99 kuruş olduğu görüldü. En düşük fiyatsa 109 lira 1 kuruş olarak kayda geçti. Bugünkü ve dünkü fiyatlar karşılaştırıldığında bir megavat saatlik elektrik fiyatının arttığı dikkatlerden kaçmadı.

İşlem Hacmi Yüzde 6,65 Azaldı

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin kayıt altına aldığı veriler baz alındığında, spot elektrik piyasası işlem hacminde düşüş kaydetti. Azalış bir önceki güne kıyasla yüzde 6,65 oranına işaret etti. Bugün ulaşılan toplamdaki işlem hacmi 65 milyon 582 bin 241 TL olarak belirlendi. Dün kaydedilen işlem hacmi ise 69 milyon 510 bin 696 lira olmuştu.