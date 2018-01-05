Dogecoin Bitcoin'i Bile Geride Bıraktı! Şaka Parası Nedir?
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Dogecoin Bitcoin'i Bile Geride Bıraktı! Şaka Parası Nedir?


Dogecoin Bitcoin'i Bile Geride Bıraktı! Şaka Parası Nedir?
Dogecoin Bitcoin'i Bile Geride Bıraktı! Şaka Parası Nedir? Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-05 Saat: 15:56:39
Anasayfa Eko Gündem Dogecoin Bitcoin'i Bile Geride Bıraktı! Şaka Parası Nedir?

Bitcoin'e alternatif altcoinler arasında gösterilen ve şaka parası olarak tabir edilen Dogecoin, kendi rekorunu kırarak en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin fiyatlarının 2017 senesinde uçuşa geçmesiyle, bir anda yoğun ilgi gören kripto paralara her geçen gün altcoin olarak tabir edilen bir yenisi ekleniyor. Bugün itibariyle öğle saatlerinde birim fiyatında yüzde 10 artış göstererek 16 bin doları aşan Bitcoin'e alternatif olarak yatırımcımcıların ilgi gösterdiği altcoinler, Bitcoin'den daha düşük fiyatlarla, kripto para piyasasında yerini alıyor. 

Kurucusunu Bile Şaşırttı

Bitcoin'e benzer bir biçimde blockchain teknolojisini kullanarak, farklı bir amaca ve işleve hizmet eden altcoinlerin arasında bulunan dogecoin, kurucusunu dahi şaşkına çevirdi. 2013 senesinde parodi niteliğinde kurulan ve maskot olarak Japon shiba inu köpeğini kullanan dogecoin'in 2010 senesinde ortaya atılmış bir internet esprisine gönderme yaptığı biliniyor.

Aralık Ayında Yüzde 400'den Fazla Değer Kazanmıştı

Geçtiğimiz ay yüzde 400'ü aşan bir oranda değer kazancı yaşayan Doge, aralık ayının sonu itibariyle 0.0107 dolara ulaşarak en yüksek seviyesini görmüştü. Kullanıcıların internet ütünden geleneksel finans sisteminden farklı bir biçimde, kolay bir şekilde para gönderebilmesi amacıyla kurulmuş olan dogecoin, bugün itibariyle 1 milyar dolar piyasa değerinin üstüne çıkış yaparak 1.17 milyar dolar seviyesini gördü. 

Şaka parası olarak da nitelendirilen Dogecoin'in kurucusu konumunda bulunan Jackson Palmer ise, bu durumun kripto para piyasasındaki boşluğun seviyesini gösterdiğini ifade ediyor. Ayrıca Palmer'in 2015 senesi içerisinden ekipten ayrıldığı da biliniyor. 

Tam Bir Çılgınlık Abidesi

Dogecoin'in geliştirici ekibinin içinde yer alan Patrick Lodder ise yaptığı açıklamalarında, bu durumun afilli özellikler veya bir dolu yenilik hali olmaksızın da uçuşa geçebileceğinin netleştiği dile getirerek, yine bu durumun tam bir çılgınlık abidesi olduğunun altını çiziyor. 

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