TürkAkım İçin Gözler Mayıs Ayında!

TürkAkım sözcüsü Aslı Esen, proje kapsamında yaşanan son gelişmelere dair bilgiler verdi. TürkAkım'ın iki hattı bulunduğu ve bu hatlardaki toplam kapasite miktarının 31.5 milyar metreküpten oluştuğunu anımsatan Esen, bu rakamın 15.75 milyar metreküpünün direkt olarak Türkiye'nin kullanımına sunulacağını ve geriye kalan miktarının ise Avrupa'ya gönderiminin yapılacağını dile getirdi.

Esen değerlendirmesinde proje çerçevesinde iki hattında toplam olarak 700 kilometreden oluşan inşaatının bitirildiğinden bahsederek, projenin toplam uzunluğunun ise bin 860 kilometre olacağını dile getirdi.

15 Milyon Konutun İhtiyacını Karşılayacak Kapasitede

Boru döşemesi gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisinin günlük bazda 4 kilometrelik hat inşa ettiğinden bahseden Esen, söz konusu projenin 15 milyon konutun enerji gereksinmini karşılayabilecek bazda senelik potansiyele sahip olduğunu ifade etti. İlk hattın Türkiye kıyılarına ulaşmasının Mayıs ayında olacağı öngörüsünde bulunduklarını işaret eden Esen, 2019 senesinin sonunda ise ilk gazın ülkeye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Bu proje çerçevesinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunulacağını vurgulayan Esen, Avrupa'da gaz üretiminin azalırken, gaz tüketiminde artış görüldüğünü söyledi. Güneydoğu Avrupa'nın yanında Balkanlar'daki gelişmekte olan piyasalarında bu projeden yararlanacağını dile getiren Esen, projenin Avrupa'ya gönderilecek olan bölümü için Bulgaristan ve Yunanistan ile gerçekleştirilen görülmelerin sürdürüldüğüne değindi.

2019 Öncesi Karara Bağlanacak

2019 senesi sonunda, ilk gaz Türkiye'ye ulaşmadan önce bahsi geçen konu hakkında da bir karara varılacağının öngörüldüğünü aktaran Esen, şu an projeyi çevrelemiş olan güzel bir hava olduğunu kaydederek, Avrupa'da Macaristan ve Sırbistan'ın hükümet düzeyinde ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan esen proje kapsamında kullanılan borularının her birinin 9 tondan oluştuğunu ve 39 milimetrelik çelik boru çeperiyle üretiminin yapıldığını söyleyerek, boru hatlarından her birinin ise yüksek basınçta doğalgazı taşıyabilecek olarak özel biçimde tasarlananan 75 bini aşkın borudan meydana geleceğini dile getirdi.