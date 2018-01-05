Yabancılar Yılın Son Haftasında Hisse Alımını Artırdı!

Merkez Bankası, her hafta düzenli olarak yayımladığı Menkul Kıymetler İstatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yılın son haftasında yurtdışındaki yerleşik kişilerin hisse alımları 121 milyon doları aştı.

Yabancılar 2017'nin Son Haftasında 233 Milyon Dolarlık Menkul Kıymet Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017’nin son haftasına ilişkin Menkul Kıymetler İstatistiklerinin sonuçlarını ve detaylarını paylaştı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre yurtdışında yaşayanların yılın son haftasında satın aldıkları hisse tutarı 121 milyon 800 bin dolara ulaştı. Aynı haftada alımı yapılan “Devlet İç Borçlanma Senedi” tutarı ise 110 milyon 700 bin dolar olarak belirlendi. Yabancıların ve Türk vatandaşı olmasına rağmen yurtdışında yaşayanların aldığı Özel Sektör Tahvil ve Bonosu tutarı ise 800 bin dolar olarak kayda geçti.

Hisse Senedi Stoku Gelişmeleri

Yurtdışındaki kişilerin hisse senedi stoku dikkate alındığında yılın son haftasında ulaşılan stok tutarı 51 milyar 983 milyon 700 bin dolar olarak belirlendi. Bir önceki haftanın stoku ise 50 milyar 212 milyon 200 bin dolar olarak kayda alınmıştı. Son durumda rakamlar hisse senedi stokunun arttığını kanıtlar nitelikte oldu.

Devlet İç Borçlanma Senedi Stoku Arttı

Devlet İç Borçlanma Senedi stokları baz alındığında yılın son haftasında yurtdışındaki yerleşik kişilere ait stok 30 milyar 961 milyon 600 bin doları buldu. Bu tutar bir önceki haftaya kıyasla artışa işaret etti. Bir önceki haftanın Devlet İç Borçlanma Senedi stoku 30 milyar 511 milyon 300 bin dolar olarak kaydedilmişti.

Özel Sektör Tahvil ve Bonosu Stoku Artı 800 Bin Dolara Geçti

Özel Sektör Tahvil ve Bonosundaki gelişim ise aynı kişiler dikkate alındığında 958 milyon 800 bin dolarlık stoka ulaştı. Bir önceki haftanın stoku ise 958 milyon dolar olarak açıklanmıştı.