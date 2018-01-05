Kadın ve Gençlere Bakandan İndirim Müjdesi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçilerin yoğun talepleri üstüne Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 2018 senesinde devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaştırılması, poliçe sayısının fazlalaştırılması, sigortalılık oranlarının yükseltilmesi amacıyla bazı değişiklikler yapıldığını dile getiren Fakıbaba, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında da genişletilme yapıldığını ifade etti.

Geçtiğimiz sene Türkiye'de buğday ekimi yapılan kuru tarım alanları çerçevesinde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasını hayata geçirdiklerinden bahseden Fakıbaba, yeni uygulama kapsamında bu sene buğdayın yanında arpa, çavdar, tritikale, yulaf gibi ürünlerin ve bu ürünlerin tohumluklarının da kapsama dahil edildiğinin altını çizdi.

Söz konusu ürünlerin dolu başta olmak üzere bir çok afet riskine karşın güvence altına aldıklarını dile getiren Fakıbaba, yapılan bu değişiklikle birlikte bahsi geçen risklerin hububat ürünlerinde meydana getirdiği verim kayıplarının önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi.

Kadın ve Gençlere İndirim Müjdesi

Konuşması sırasında kadın ve genç çiftçilere müjde veren Fakıbaba, çok sayıda özel uygulamayla desteklenen kadın ve genç çiftçilerin, devlet sigortası sistemine katılım sağlamasını teşvik etmek amacı güderek bütün sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i oranında indirim imkanı verildiğini belirtti.

Arıcılık sigortası kapsamındaki prim fiyatlarını, sabit arıcılık baz alındığında yüzde 0.9 oranından yüzde 0.8 oranına, gezginci arıcılık baz alındığında ise yüzde 1.4 oranından, yüzde 1.3 oranına düşürdüklerini ifade eden Fakıbaba, kiraz üretimi konusunda ise yağmur teminatı adına uygulamaya sokulan muafiyat oranını da yüzde 20 seviyesinden yüzde 10 seviyesine düşürdüklerini vurguladı.

Her sene getirilen yeniliklerle, tarım sigortaları çerçevesinde sigortalılık oranının artışının sağlandığına değinen Fakıbaba, küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamındaki prim fiyatı oranını ise yüde 8'lik dilimden yüzde 7 seviyesine çektiklerini sözlerine ekledi.