KGM Açıkladı : İddia Edildiği Gibi Değil!
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KGM Açıkladı : İddia Edildiği Gibi Değil!


KGM Açıkladı : İddia Edildiği Gibi Değil!
KGM Açıkladı : İddia Edildiği Gibi Değil! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-05 Saat: 17:34:33
Anasayfa Eko Gündem KGM Açıkladı : İddia Edildiği Gibi Değil!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyollar ve köprülerin geçiş ücretlerindeki fiyat artışlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü köprülerdeki ve otoyollardaki geçiş ücretleri hakkında açıklama yaptı. KGM tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen alanlardaki fiyat ayarlamalarının iddia edildiği şekilde bütün araçlar için yüzde 25 oranında olmadığı ifade edilerek, bölge ve sınıf bazında hesaplama gerçekleştirildiğinde geçiş ücretlerinde uygulanan artışların yaklaşık olarak yüzde 10 seviyesine denk geldiği dile getirildi.

Otoyolların ve köprülerin geçiş ücretlerinin 2018 senesinin ilk günü itibariyle geçerli sayılmak kaydıyla yeniden düzenlendiği hatırlatılan açıklama kapsamında, yapılan fiyat ayarlamalarının iddia edildiği şekilde her araç için yüzde 25 oranında olmadığı işaret edildi.

Ücretlendirmede Araç Sınıfları ve Otoyol Bölgeleri Etkisi 

Bahsi geçen alanlardaki ücretlerin 6 araç sınıfı üstünden, kullanılan otoyolun uzunluğunun baz alınması sonucunda fiyatlandırıldığı söylenilen açıklamada, son gerçekleştirilen fiyat ayarlamasında, önceki yapılan ayarlamalardan farklı olarak araç sınıfları ve otoyol bölgeleri doğrultusunda geçiş ücreti tarifesi belirlendiği bildirildi. 

Bu çerçevede Türkiye'nin 5 otoyol bölgesine ayrıldığı ifade edilerek, her bölge genelinde araç sınıfı bazında değerlendirme yapılıp, ücretlendirmelerin belirlendiği vurgulandı. Bazı otoyollarda birinci sınıf araçların geçiş ücretlerinin yüzde 25 oranında artış yaşadığı, bazı otoyollarda ise bahsi geçen ücretin yüzde 10 oranında kaldığına değinildi. 

Belirtilen Bölgelerde En Çok Artış Yüzde 10 Oranında

Yine belirtilen bazı bölge genelinde üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf araçlara en çok yüzde 10 oranında artış uygulandığı dile getirilirken, bazı bölgelerde ise söz konusu sınıflara hiç bir artışın uygulanmadığı ifade edildi. Altıncı sınıf motosikletler adına ise Türkiye genelinde herhangi bir artış gerçekleştirilmediği bildirilirken, 2017 senesinde uygulanan ücretlendirme tarifesi üzerinden ücretlerin alındığı belirtildi. 

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