Reklam Kurulu'ndan Çiftlik Bank'a 3 Aylık Ceza!

Bir çok bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde hakkında soruşturma başlatılan ve suç duyurusunda bulunulan Çiftlik Bank için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan bir hamle daha geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank hakkında açıklamalarda bulunarak, Çiftlik Bank'a ait reklamların üç aylık süre zarfında tedbir çerçevesinde durdurulduğunu bildirdi.

Son günlerde kamuoyunda sık sık adını duyuran Çiftlik Bank hakkında yapılan açıklama neticesinde, bakanlığın gerçekleştirmiş olduğu incelemeler sonucunda, reklamlarında ve tanıtımlarında yasalara uygunluğunun kontrolünün yapıldığı ve Bakanlık müfettişleri tarafından piramit satış hakkında başlatılan yerinde denetimlerin sürdüğü dile getirildi.

Bankacılık Kanunu'nu İhlal Ettiği Tespit Edildi

Açıklamada, bu aşama çerçevesinde firma tarafından gerçekleştirilen bütün tanımlarda kullanılan Çiftlik Bank ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nda yer alan 150'nci maddeyi ihlal ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Gerekli izinler alınmadan banka kelimesinin gerçek ve tüzel kişilerce ticari unvanlarda, ilanlarda ve reklamlarda kullanımının ilgili kanunun maddesi gereğince yasak olduğu dile getirilen açıklama çerçevesinde, tüketiciler huzurunda bu yönde bir güven ile algı yaratılmasının ve tüketicilerin tecrübesizliğinin istismar edilmesinin engellenmesi amaçlanıp, bahsi geçen reklamlar konusunda Reklam Kurulunca üç aylık zaman zarfı içerisinde tedbiren durdurma cezası verildiği ifade edildi.

Çitlik Bank'ın Savunması Alınacak

Gerekli incelemelerin sürdürüldüğü bildirilen açıklama kapsamında, firmanın konu hakkında savunmasıyla görüşleri alınarak, Reklam Kurulu tarafından nihai kararın verileceği ve bu durumun kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Açıklamada tüketicilerin bu ve buna benzer durumlar karşısında daha hassas ve daha tedbirli davranmaları istenirken, bu alanlara yönelik gerçekleştirilen yatırımlarda gereken özenin gösterilmesinin gerekliliği vurgulandı.