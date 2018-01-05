ABD’nin Aralık Ayı İstihdam Ve İşsizlik Rakamları Belli Oldu!
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ABD’nin Aralık Ayı İstihdam Ve İşsizlik Rakamları Belli Oldu!


ABD’nin Aralık Ayı İstihdam Ve İşsizlik Rakamları Belli Oldu!
ABD’nin Aralık Ayı İstihdam Ve İşsizlik Rakamları Belli Oldu! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-05 Saat: 18:01:34
Anasayfa Eko Gündem ABD’nin Aralık Ayı İstihdam Ve İşsizlik Rakamları Belli Oldu!

Piyasaların merakla beklediği ABD’nin Aralık ayına ilişkin işsizlik ve istihdam rakamları açıklandı. Buna göre ülkedeki tarım dışı istihdam geçen yılın Aralığında artış kaydetti.

Piyasaların merakla beklediği ABD’nin Aralık ayına ilişkin işsizlik ve istihdam rakamları açıklandı. Buna göre ülkedeki tarım dışı istihdam geçen yılın Aralığında artış kaydetti.

ABD Geçen Son 18 Yılın En Düşük İşsizlik Oranını Yakaladı

ABD Çalışma Bakanlığı 2017’nin Aralık ayı istihdam ve işsizlik sonuçlarını içeren raporunu tamamladı. Yapılan açıklamaya göre yılın son ayında ülkedeki tarım dışı istihdam 148 bin kişi olarak gerçekleşti. Bakanlığın açıkladığı verilere göre işsizlik geçen 18 yılın en düşük seviyesinde hayata geçti. Ulaşılan son noktada ABD’nin Aralık ayındaki işsizlik oranı yüzde 4,1 oldu. Bakanlığın her ay açıkladığı işsizlik sonuçları incelendiğinde, ülkedeki işsizliğin geçen 3 aylık zaman diliminde yüzde 4,1 olduğu dikkatlerden kaçmadı.  

Aralık Ayı İstihdamı Beklentinin Altında Kaldı

ABD’den Aralık ayında beklenen tarım dışı istihdam 190 bin kişi olarak tahmin edilmişti. 158 bin kişilik istihdam bu durumda beklentinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise beklentiyle paralel bir gelişim sergiledi. Beklenti yüzde 4,1 olarak öngörülmüştü.

ABD’lilerin Yıllık Kazancı Yüzde 2,5 Arttı

ABD’liler ortalama saatlik kazançta yüzde 0,3 beklentisi içerisindeydi. Aralık ayı beklentiye olumlu cevap verdi ve beklenen Aralık ayında hayata geçti. Yıl bazlı kazançtaki artışsa yüzde 2,5’i buldu. Tüm bunlar yanında ABD geçen yıl toplamda 2 milyon 6 bin kişiye iş imkanı oluşturmayı başardı. Söz konusu rakam bir önceki yılın gerisinde kalsa da, bu noktadaki beklentiler çok daha düşük seviyelerde ifade edilmişti.

İstihdam Verileri Yukarı Yönlü Revize Edildi

ABD Çalışma Bakanlığı’nın Aralık ayı açıklaması sonrasında Kasım ayına ilişkin istihdam kayıtlarında revize işlemi yapıldı. Revizyondaki değişim yukarı yönlü seyrederken, yeni veri 252 bin olarak kayda geçti. ABD Kasım ayında yakaladığı istihdamla verileri 228 bin olarak kayda almıştı.

Yılın onuncu ve on birinci ayları kapsayan verilerse aşağı yönlü hareket ederek, 9 bin kişi geriledi. Bakanlık işgücüne katılım oranlarını da dikkate alarak, oranı yüzde 62,7 seviyesinde sabit bıraktı. Aynı dönemde ortalama çalışma süresinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı. Ortalama çalışma saati 34,5 olarak kaldı. 

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