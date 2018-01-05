Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alımı Yapılacak
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Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alımı Yapılacak


Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alımı Yapılacak
Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alımı Yapılacak Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-05 Saat: 18:18:19
Anasayfa Eko Gündem Bakan Müjdeyi Verdi! 36 Bin Personel Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 36 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Konu hakkındaki detayların ise taşeronların yasal düzenlemesinin bitirilmesinden sonra ortaya çıkması öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için 2018'de bakanlık devreye girdi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından yapılan açıklamada, 36 bin personel alımının yapılacağı duyurulduktan sonra alımların ne zaman yapılacağı ve boş kadroların nerelerde olduğu merak edilen konular arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Demircan açıklamasında, 2018 senesi içerisinde toplam da 9 bin doktor alımı yapılacağını ve 27 bin seviyesinde hemşire ile ebe kadrosu oluşturulması için çalışıldığını belirtmişti. Konu hakkında taşeronlarla alakalı yasal düzenlemelerin sonlandırılmasını beklediklerinden bahseden Demircan, aile hekimi olarak ise yaklaşık 23 bin doktorun çalıştığını ve bahsi geçen bu rakamı 35 bin ila 40 bin seviyesine çıkartmayı hedeflediklerini vurgulamıştı. 

Sağlık Sektörü Siyasetin Üstünde

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanı Demircan tarafından yapılan personel alım açıklamasına ilişkin henüz bir detay belirtilmedi. Personel alımlarının tarihinin ne zaman yapılacağı konusunda net bir tarih vermeyen Demircan, sağlık sektörünün siyasetin üstünde bir alan konumunda bulunduğunu, bu sebepten ötürü konuya siyaset üstü yaklaşımın olması gerektiğini vurguladı. 

Sağlığın 7-24 bir şekilde, durmaksızın çalışan bir makine olduğuna değinen Demircan, sağlık sektöründe herhangi bir hataya ve ihmale yer olmadığının altını çizdi. Sağlık Bakanlığı'nın personel gereksinimlerinin bir kaç sene içerisinde kapatılması adına çalışmaların sürdüğünü belirten Demircan, Pratisyen hekimlerde bulunan açığın ise 5 ila 6 senelik bir zaman dilimi içerisinde kapanacağını öngördüklerini bildirdi. Demircan, bu doğrultuda TUS sınavına katılım gösterebilme kontenjanının 6 bin seviyesinden 8 bin seviyesine yükseltildiğini anımsattı.

Güvenlik Soruşturmaları Sürüyor

Öte yandan 2018 senesi içerisinde toplam olarak 27 bin hemşire ile ebe alımı yapılacağı vurgulanırken, 9 binden oluşan doktor alımı da gerçekleştirilecek. 2017 senesinde ise 11 bin 233 kişilik personel alımı gerçekleştirilmişti. Bin 147 kişininse değerlendirmeleri ve güvenlik soruşturmalarının sürdüğü belirtildi. 

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