Türkiye’nin Dev Projelerinde Çalışmak İsteyenler! İşte İş Fırsatı!

Türkiye son yıllarda özellikle millileşme konusunda bir hayli çalışma yürütüyor. Bu millileşme hamlelerine bir destek de Mental İK tarafından geldi. Firma, Milli Projelerde gelişme açık ve alanında uzman insan kaynağının tespit edilmesi konusunda insan kaynağı desteği sağlayacağını belirtti.

İnsan kaynakları alanındaki faaliyetleriyle tanınan Mental İK, milli projelerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kayağını toplamayıp bir araya getirmeyi hedefliyor. Milli Proje Milli İstihdam programıyla bunu gerçekleştiren Mental İK, siber güvenlik, gen teknolojisi, savunma sanayi, nükleer enerji, yerli otomobil gibi alanlarda yürütülen çalışmalara katkıda bulunacak.

Hem Projeler Hem de İstihdam Desteklensin!

Söz konusu program (milli proje milli istihdam) ile ilgili açıklamalarda bulunan firmanın kurucusu Abdulkadir Karagöz, ülkemizde milli teknoloji alanında atılan adımlarla itici güç rolünü sahiplenecek yetişmiş insanların olduğunu belirtti. Bu tür projeleri sürdüren firmaların insan kaynağına ihtiyaç ulaşabilecekleri alt yapıyı hazırlamayı amaç edindiklerini söyleyen Karagöz, bu yaptıklarını milli bir görev olarak gördüklerini ve bu projelerde yer almayı da kendilerine milli bir ödev olarak gördüklerini söyledi. Kendileriyle aynı düşünen insanları bu platforma beklediklerinin altını çizen Karagöz, bu proje için üstlerine düşenin alanında uzman ve kendisini yetiştirmek isteyen insan kaynağının fotoğrafını çekmek olduğunu söyledi. Karagöz, milli projelere desteklerini bu şekilde göstereceklerinin de altını çizdi.

Milli İstihdam Seferberliği altında da aktkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Karagöz, 2018 yılı için tam 5 bin kişinin milli projelerde istihdam edilmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Proje ile ilgili tüm detaylar milliprojemilliistihdam.com sayfasında mevcut.