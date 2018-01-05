Türkiye’den Savunmada Bir Hamle Daha!

Türkiye ile Fransa arasında savunma alanında bir imza daha atıldı. Roketsan ve Aselsan ile Eurosam arasında bir sözleşme imzalandı. Uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesi konusunda firmalar imzalarını attı.

Türkiye, İtalya ve Fransa ile savunma işbirliğini arttırdı. Uzun menzilli savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için bu iki ülkeyle masaya oturuldu.

18 Ay Sürecek!

Fransa ile İtalya ortaklığı olan şirket Eurosam, konu ile ilgili açıklama yaptı. Uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Türk firmalar olan Roketsan ve Aselsan arasında 18 ay süreli bir sözleşme imzaladıkları belirtildi.

Firma tarafından gelen açıklamaya göre sözleşme takvimine göre 3 ülke tarafından geliştirilecek olan füze programının 2020 yılının ortasında hazır olması bekleniyor. Ayrıca bu program ile insansız hava araçları ve füzelerde kaynaklanan tehditlere karşı savunma imkanları sağlanmasının da hedeflendiği belirtiliyor.

Eurosam yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ortak geliştirme faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin kendi hava savunma ve füze sistemi geliştirme programını desteklemesinin yanında, bu üç ülke yani İtalya-Fransa-Türkiye arasında daha uzun döneme kaplayan bir işbirliği imkanı yaratmasının da beklenildiği söylendi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında belirtilen ülkelerin savunma bakanları bir niyet beyanı imzalamışlardı. Sözleşme Fransa’da Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen görüşmeler esnasında imzalandı.

Türkiye yaptığı bu sözleşme ile savunma sanayide daha da gelişecek. Özellikle son yıllarda savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Türkiye, bu sözleşme ile daha da iyi bir konuma sahip olacak.