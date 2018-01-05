Sürücüler Dikkat! 5 Bin Lira Ceza Ödemeyin!
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Sürücüler Dikkat! 5 Bin Lira Ceza Ödemeyin!


Sürücüler Dikkat! 5 Bin Lira Ceza Ödemeyin!
Sürücüler Dikkat! 5 Bin Lira Ceza Ödemeyin! Seda Polat - Tarih: 2018-01-05 Saat: 20:02:21
Anasayfa Eko Gündem Sürücüler Dikkat! 5 Bin Lira Ceza Ödemeyin!

2017 yılında yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarından dolayı gerçekleşen kirliliğin azaltılmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklamalarda bulundu.

 

2017 yılında yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, egzoz emisyonlarından dolayı gerçekleşen kirliliğin azaltılmasına yönelik gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bazı araç sürücülerine, araçlarının egzoz emisyon ölçümünü belirli zaman aralıklarıyla yaptırmadığı için veya sınır değerleri sağlanmadığı için binlerce liralık cezalar kesildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hava kirliliğine neden olan egzoz emisyonlarının azaltılmasına yönelik 2017 yılında yapılan denetimleri açıklandı.

Bazı araçlara egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı için veya sınır değerlerinin doğru bir şekilde sağlanmadığı için binlerce liralık ceza kesildi.

Denetimler Devam Edecek!

Ekipler tarafından geçen yıl yan 2017 yılında tam 1005 araç sorgulandı. 5 araca ise egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarla yaptırmadığından dolayı ve bu sebeple de sınır değerleri sağlanmadığından dolayı 5.270 lira ceza kesildi.

Sınır değeri olması gereken düzeye uymayan araçların tespit edilmesi halinde 2423 lira, egzoz gazı emisyon ölçüm pulunun ibraz edilmemesi halinde ise 1206 lira para cezası kesilmeye devam edecek.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da egzoz emisyon ölçüleri için denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini açıkladı.

Geçen yıl 1005 araca yapılan denetimler sonucunda 5 araca ceza kesilmişti.

Araç muayene sırasında gerçekleştirilen egzoz emisyon ölçüleri son yıllarda sıkı takibe alındı. Çevre kirliliğinin önlenmesi açısından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu konudaki çalışmalarını arttırdı. Geçen yılki denetim sonuçlarını açıklayan Müdürlük, bu yıl da denetimlerin süreceğinin altını çizdi. 

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