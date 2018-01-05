Sırada F-35 Var! İhale Açıldı!

Cumhurbaşkanlığı bir ihaleye daha start verdi. MSB (Milli Savunma Bakanlığı)’nin altında faaliyetlerine devam eden Savunma Sanayii Müsteşarlığı, olağanüstü hal kapsamında yayınlanan son KHK ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Bu çerçevede ilk ihale F-35 savaş uçakları için açıldı. Bu projeye teklif vermek isteyenlerin ise 28 Şubat tarihine kadar teklif vermeleri gerektiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 1985 yılında faaliyet göstermeye başlayan Savunma Sanayi Müsteşarlığı, olağanüstü hal kapsamında yayınlanan son KHK ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmıştı.

Daha önceleri de ihaleye katılan Savunma Sanayi Müsteşarlığı ilk defa Cumhurbaşkanlığı’nın bünyesinde ilk ihalesini açtı. Türk Hava Kuvvetlerinin yakın zamandaki vurucu gücünü oluşturacak F-35 savaş uçakları için bir ihale açtı.

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Kurumun imzasıyla açılan ihale HvBSBJSF Bütünleşmesi Projesi başlığını alıyor.

Bu yıl yani 2018 yılında Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile TSK’nın envanterine bu yıl girmesi planlanan F-35 uçakları arasında gerçekleşecek bilgi alışverişinin güvenli bir şekilde sağlanmasını amaçlanıyor.

İhalesi açılan bu söz konusu sistem ile gizlilik dereceli bilgiler, karargahtan jetlere aktarılacak. Sonrasında ise jetlerden karargaha kontrollü ve güvenli bir biçimde aktarılması sağlanacak.

Söz konusu proje için son teklif verme tarihi 28 Şubat olarak kararlaştırıldı. Bu uçaklar için açılan ihalede teklif vermek isteyen üretici kesim artık KHK düzenlemesine göre tercihini Başbakanlık yerine Cumhurbaşkanlığı’nda toplanacak olan Savunma Sanayii İcra Komitesi yapacak.

Bu yeni nesil F-35 uçaklar, ABD’nin öncülüğünde ve içinde ülkemizin de bulunduğu 9 ülkenin ortaklığında geliştirilip üretiliyor. Bu uçaktan şimdilik 100 adet satın alınması öngörülüyor. Şimdiye kadar ise sadece 14 uçak siparişi verildi.