Askere Hak Ettiği 5 Yıldızlı Mönü!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihalesine katılacak olan yemek şirketleri, yemekleri yapacakları gıdaların alımını belirlenen adreslerden yapacak. Askere sunulan yeni mönüde 3 öğünün maliyeti 28 lirayı bulacak, askerler daha kaliteli bir beslenme düzeyinde yemeklerini yiyecek.

Askeriyelerde yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarının ardından bir protokol imzalanmıştı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, TSK’nın yeni dönemde askerlere çıkaracağı yemekler, yemek şirketleri tarafından ihaleler ile belirlenip yapılacak. Bu ihaleye katılmak isteyen firmalar, ürün teminini Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen adreslerden yapacak. Buna göre ise askerlere sabah, öğle ve akşam olarak verilecek yemeklerin maliyeti 28 lirayı bulacak. Markası ve adresi belli olan ürünlerle hazırlanacak olan yemeklerle TSK bünyesindeki askerlerimize 5 yıldızlı mönü sunulacak.

Ürünlerin Nereden Alındığı Belli Değildi!

İki bakanlık arasında imzalanan protokolü değerlerinden Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı, bu söz konusu çalışma ile birlikte 7-8 lira sabah kahvaltısına, 10’ar lira da öğlen ve akşam yemeklerine ayırılacak bir bütçenin olabileceğini söyledi. Başkan Seda Zincirkıran, bu rakamların takribi olduğunu da söyleyerek, ihale şartnamesine bakılması gerektiğinin altını çizdi.

Önceki ihalelerde bu fiyatların ortalama 15 lira olduğundan bahseden başkan, yine önceki ihalelerde ürün almada marka şartının olmadığını da belirtti. Nereden alındığı belli olmayan ürünlerle yemek hazırlandığını söyleyen Başkan, bunun kötü sonuçlarının herkes tarafından görüldüğünü de dile getirdi.

Askerler bu protokol ile artık daha güçlü beslenecek. Birçok şirket de bu şartları dikkate alarak ihaleye girecek.