Merkez Bankası’nın En Kapsamlı Para Arzı M3 Yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerinden elde edilen bilgiler dahilinde, 2017’nin son haftasında M3 para arzı yüzde 0.06 artarak 1 trilyon 675 milyar 777 milyon 434 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 674 milyar 754 milyon 35 bin lira seviyesinde seyretmekteydi.

Aynı süreçte vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3.67 oranında artarak 177 milyar 874 milyon 445 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 3.82 oranında artarak 152 milyar 558 milyon 931 bin liraya yükseldi. Vadeli TL mevduatı, geçtiğimiz hafta yüzde 0.29 düşerek 703 milyar 71 milyon 573 bin liraya, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1.30 düşerek 471 milyar 971 milyon 927 bin liraya geriledi.

Altın Rezervleri Yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçtiğimiz hafta 88.7 milyar dolar seviyesindeyken 84.1 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta 3 milyar 745 milyon dolar gerileyerek 107 milyar 653 milyon dolar seviyesine indi. TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinden elde edilen veriler dahilinde, 2017’nin son haftasında Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 591 milyon dolar düşerek 84 milyar 111 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, bir önceki hafta 88 milyar 702 milyon dolar seviyesindeydi.

Aynı süreçte altın rezervleri 846 milyon dolar artarak 22 milyar 696 milyon dolardan 23 milyar 542 milyon dolara çıktı. Bu verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 745 milyon dolar gerileyerek 111 milyar 398 milyon dolardan 107 milyar 653 milyon dolar seviyesine düştü.