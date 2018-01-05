Son 5 Senede Zirve Yaptı! Mücevher İhracatı 3 Milyar Dolara Yükseldi
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Son 5 Senede Zirve Yaptı! Mücevher İhracatı 3 Milyar Dolara Yükseldi


Son 5 Senede Zirve Yaptı! Mücevher İhracatı 3 Milyar Dolara Yükseldi
Son 5 Senede Zirve Yaptı! Mücevher İhracatı 3 Milyar Dolara Yükseldi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-05 Saat: 22:32:25
Anasayfa İthalat&İhracat Son 5 Senede Zirve Yaptı! Mücevher İhracatı 3 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye mücevher ihracatı, son 5 sene içinde yüzde 60 oranında artarak 3.3 milyar dolara çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in elde ettiği veriler dahilinde, 2012 senesinde 2 milyar dolar tutarında ihracat yapan mücevher sektörü, 2017 senesi itibarıyla dış satımını yüzde 60 oranında yükselterek 3.3 milyar dolara çıkardı. Türkiye’nin 2017 senesi itibarıyla en çok mücevher ihracatı yaptığı ülke 1 milyar dolar ihracat hacmiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olarak belirlendi. BAE’ye ihracat 2012 senesine kıyasla yüzde 140 oranında arttı. Mücevher sektörünün toplam ihracat içindeki payı BAE’de yüzde 32 olarak hesaplandı.

Irak, 652 milyon dolar tutarla geçtiğimiz sene en çok mücevher ihracatı yapılan ikinci ülke olarak sıralandı. Irak'a yapılan ihracatta aynı süreç itibarıyla yüzde 290 oranında artış göze çarparken, Hong Kong 162 milyon dolarla en çok ihracat yapılan üçüncü ülke olarak sıralandı. Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük üretim gücüne sahip olduğuna dikkat çeken Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, konuya ilişkin muhabirlere değerlendirmede bulundu. Güner, Türkiye kuyumculuk ve mücevher sektörünün ihracat performansının günden güne iyiye gittiğini dile getirdi.

Türkiye Mücevher Dağıtım Merkezi Haline Gelecek

5-6 senedir ülke ülke gezerek mücevher alıcılarını Türkiye'ye davet ettiklerini ve asıl üretim merkezinin Türkiye olduğunu anlattıklarını ifade eden Güner, Suudi Arabistan'dan Katar'a kadar her bölgeyi gezdiklerini belirtti. Son 3 senedir yurt dışından gelen alıcıların kapasitesinin devamlı olarak arttığına işaret eden Güner, yapılan fuarlarda 10 bine yakın alıcının İstanbul'u ziyaret etmesi için getirdiklerini dile getirdi. Pazar çeşitliliğinin çoğaldığını aktaran Güner, Türkiye'nin mücevher üretim potansiyeli yüksek bir ülke olduğuna değindi. Mücevher sektöründe Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük üretim gücüne dahip olunduğunu belirten Güner, küresel mücevher üretiminde Hindistan'dan sonra ikinci, ihracatta ise dokuzuncu sırada olduğumuzun bilgisini verdi. Güner, hedeflerinin Türkiye'yi Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük mücevher dağıtım merkezi yapmak olduğunu aktardı.

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