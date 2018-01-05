Donald Trump Petrol Sondaj Çalışmalarına Yönelik Planını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, hükümeti ülkenin açık denizlerinde petrol ve doğalgaz arama-üretim çalışmalarına izin vermeye yönelik bir plan oluşturulduğunu bildirdi. ABD İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalarda, Pasifik ve Atlantik okyanuslarıyla Meksika Körfezi kıyılarında yapılan petrol ve doğalgaz araması, sondajı ve üretimine müsade etmek için "Amerika'nın Açık Deniz Petrol ve Doğalgaz Potansiyelini Serbest Bırakmak" isminde 5 senelik bir plan hazırlandığını belirtti.

Yapılan açıklamalarda, plana göre ABD'nin federal kıyılarının ve açık denizlerinin yüzde 90'lık bölümü ya da daha fazlasının 2019 ile 2024 seneleri arasında petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerine açılmasının düşünüldüğü açıklandı. Belirtilen bölgelerde enerji şirketlerinin kira sözleşmesi ile arama-üretim ve sondaj faaliyetleri yapabileceğine dikkat çekilen açıklamalarda, plan ile Alaska bölgesi açıklarında 19, Pasifik Okyanusu bölgesinde 7, Atlantik Okyanusu bölgesinde 9 ve Meksika Körfezi açıklarında 12 sahanın petrol ve doğalgaz faaliyetlerine açılacağı bildirildi.

Sierra Clup’ten Cevap!

Konuya yönelik açıklamalarda bulunan ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, enerji kaynaklarının sorumlu, güvenli ve düzenlemelere uygun şekilde geliştirmenin ekonomi ve enerji güvenliği yönünden önemli olduğunu dile getirdi. Zinke, plan ile alakalı olarak ABD kamuoyu, şirket ve kuruluşların 16 Ocak tarihi itibarıyla görüşlerinin alınmaya başlanacağını ifade etti.

ABD İçişleri Bakanlığının açıklamasından sonra, ilk cevap çevreci kuruluş Sierra Club'dan geldi. Sierra Club'un yapmış olduğu açıklamalarda, ABD'nin New Jersey, Kuzey ve Güney Carolina, Virginia ile Florida eyaletlerinin valilerinin ve halkının açık denizlerde sondaj faaliyetlerine karşı olduğuna dikkat çekti. Sierra Club İcra Direktörü Michael Brune, Trump ve Zinke, kampanyalarını destekleyen ve hükümette bulunan enerji endüstrisini dinleyerek ABD halkının isteklerine karşı hareket ettiğini belirtti.