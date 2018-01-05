Yurt Dışında Yerleşikler 121 Milyon Dolar Hisse Senedi Satın Aldı
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Yurt Dışında Yerleşikler 121 Milyon Dolar Hisse Senedi Satın Aldı


Yurt Dışında Yerleşikler 121 Milyon Dolar Hisse Senedi Satın Aldı
Yurt Dışında Yerleşikler 121 Milyon Dolar Hisse Senedi Satın Aldı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-05 Saat: 23:27:51
Anasayfa Bankalar Yurt Dışında Yerleşikler 121 Milyon Dolar Hisse Senedi Satın Aldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın elde ettiği veriler kapsamında yabancılar 2017 senesinin son haftasında net 233 milyon dolar değerinde menkul kıymet satın aldı.

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları, senenin son haftasında 121.8 milyon dolar değerinde hisse senedi satın aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin haftalık olarak düzenlediği menkul kıymet istatistik verileri bildirildi. Elde edilen veriler kapsamında, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlar senenin son haftasında net 121.8 milyon dolar tutarında hisse senedi, 110.7 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 800 bin dolar tutarında Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) satın aldı.

Hisse Senedi Stokları 51 Milyar Dolara Ulaştı

Yurt dışında yerleşik vatandaşların geçen haftalarda 50 milyar 212.2 milyon dolar seviyesinde bulunan hisse senedi stokları, bir önceki hafta 51 milyar 983.7 milyon dolara ulaştı. Aynı süreçte yurt dışında yerleşik vatandaşların Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoğu, 30 milyar 511.3 milyon dolar seviyesinden 30 milyar 961.6 milyon dolara yükseldi. Aynı süreçte yurt dışında yerleşik kişilerin Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) stoğu ise gerçekleştirilen 800 bin dolar tutarında net alım yaparak 958 milyon dolardan 958.8 milyon dolara ulaştı.

Yurt içinde yerleşik vatandaşların döviz mevduatı senenin son haftasında 263 milyon dolar yükselerek 165.4 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası’nın Perşembe günü yayınladığı haftalık bilgilere göre yurt içinde yerleşiklerin döviz mevduatı aynı süreçte altın harici 177 milyon dolar yükseldi.

Merkez Bankası DİBS ÖST Döviz Mevduatı Hisse Senedi
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