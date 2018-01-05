Yeni Düzenleme! TARSİM Sigorta Kapsamını Genişletti

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) verdiği teminatların kapsamını genişletme kararı aldı. Belde bazlı kuraklık verim sigortası ve kuru tarım arazilerinde yetiştirilen buğday gibi ürünlere ek olarak çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarını da teminat verdiği ürünlerin portföyüne ekledi. TARSİM tarafından 2018 senesinde dahil edilecek riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına yönelik Bakanlar Kurulu kararı 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Karara göre, bitkisel ürünler için dolu riskine ek olarak fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde sunulacak. Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı etkin (Arılı) ve plakalı kovanlar için de benzer şekilde fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri ve mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri göz önünde bulundurularak sigorta kapsamına alındı.

Çiftçi Kayıt Sistemine Kaydolan Çiftçilerin Riskleri Göz Önünde Bulunduruldu

Belde bazlı kuraklık verim sigortası ve kuru tarım arazilerinde yetiştirilen buğdaya ek olarak arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi haricinde kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve yağış risklerden kaynaklı verim düşüşü gibi risk unsurları Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kaydolan çiftçilerin özlük, ürün ve arazi bilgileri göz önünde bulundurularak TARSİM tarafından sigorta kapsamına alındı.