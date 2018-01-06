THY, Airbus İle 25 Uçak Alımı Anlaşmasını İmzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak gerçekleştirdiği Fransa gezisi sırasında, Airbus ve Türk Hava Yolları firmaları arasında, 20+5 adet opsiyonlu A350-900'ün satın alma görüşmelerine başlamak adına mutabakat zaptı imzalandı. Airbus firmasının en geniş gövdeye sahip uçağı olan A350-900 için görüşmelere başlamak için yapılan imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katıldı. Türk Hava Yolları adına ise törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı katıldı.

THY Daha Fazla Büyüme Hedefini Gerçekleştirecek

İmza töreni sırasında konuşma yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, Türk Hava Yollarının dünya genelinde tanınmış ve hızla yıldızı yükselmekte olan bir hava yolu olduğunu belirterek Airbus firmasının geniş gövdeye sahip modellerini filolarına dahil etmek ve karşılıklı olarak iyi niyetin beyan edilmesi amacı ile bu anlaşmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Uluslararası uçuş noktalarını geliştirmek adına sürekli çaba gösterdiklerini belirten Aycı şuanda dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi unvanına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Airbus Türkiye’den Yan Sanayi İhtiyacını Karşılayacak

Anlaşmanın sadece THY için değil Türkiye için de önemli olduğunu dile getiren Aycı anlaşma kapsamında Airbus firmasının yan sanayi konusunda Türk firmalarını tercih etmesi için de bir motivasyon sağlayacağını sözlerine ekledi.