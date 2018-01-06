06.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Dolar kuru, Türkiye'ye özgü devam etmekte olan risklere karşın, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisi ile Ekim ayının sonundan bu yana en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrine haftanın son işlem gününde de devam etti. Dün kademe kademe devam ettirdiği inişi ile 3,78 TL’den 3,75 lira seviyesine kadar inen kur ABD’den gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ile yüzde 0,37 düşüş yaşayarak 3,73 seviyelerine kadar geriledi.

Euro kurunda da dolara paralel bir gerileme yaşandı ve kur uzun zamandan bu yana ilk defa 4,5 TL seviyesinin altını gördü. Piyasalar ABD’den gelebilecek yeni veriler ile yeniden şekillenecek.

Dolar Ne Kadar?

Dün akşam 3,7481’den kapanan Dolar kuru bugün güne yüzde 0,34’lük bir düşüş yaşayarak 3,7353 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5270 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,4950’den başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro ve dolardaki eş yönlü hareket paritenin 1,2029 seviyesine düşmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 12,09 yükselerek yeniden 16 bin 753 dolar seviyesine ulaştı.

BIST100 Endeksi

Borsa haftayı yüzde 0,99 artış ile 116637 puandan kapattı.

Gram Altın Ne Kadar?

Altındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Gram altın güne 158,98 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

259,94 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise yatay bir seyir izliyor.