Bakan Eroğlu: Tuvalet İzni Almış Ama Otel Yapmış
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Bakan Eroğlu: Tuvalet İzni Almış Ama Otel Yapmış


Bakan Eroğlu: Tuvalet İzni Almış Ama Otel Yapmış
Bakan Eroğlu: Tuvalet İzni Almış Ama Otel Yapmış Hatice Demir - Tarih: 2018-01-06 Saat: 09:46:25
Anasayfa Turizm Bakan Eroğlu: Tuvalet İzni Almış Ama Otel Yapmış

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Dört Mevsim Uludağ çalıştayı kapsamında bazı açıklamalarda bulundu.

Uludağ’daki yapılaşma sorununa dikkat çeken Orman ve Su İşleri bakanı Veysel Eroğlu bölgede çok sayıda sorunlu yapı olduğunu belirtti. Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alan Uludağ’da turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen Dört Mevsim Uludağ çalıştayı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katılımı ile başladı.

Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Bakan Eroğlu, Uludağ’daki kaçak yapılaşma sorununu dile getirdi. Bazı otelcilerin aslında sadece tuvalet yapım iznine sahip oldukları, mevcut otellerin kaçak yapı durumunda olduğunu dile getiren Bakan konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Uludağ’da Turizm Gelişmeli

Uludağ turizminin gelişmesinin Türkiye için önemli olduğunun altını çizen Eroğlu bölgede yapılacak 12 otel için temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ve bu otellerin kaliteli turisti ülkeye çekecek planlamalara sahip olduğunu ifade etti. Çok para harcayacak turistin gelmesinin her zaman önemli olduğunun altını çizen Bakan bölgede gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında tüm kamu kurumlarına ait binaların yıkılacağını ve mevcut turizm potansiyelinin en üst seviyede değerlendirilebilmesi için özel düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Dünyanın En Güzel Kayak Pistini Yapacağız

Uludağ tanıtım çalışmaları kapsamında çok sayıda projenin devam ettiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, Kongre, spor merkezi, sağlık merkezi ve dünyanın en güzel kayak pistlerinin oluşturulacağını söyledi. Önümüzdeki yıl yurt dışından dünya liderlerini davet ederek bir tanıtım programı gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getiren Eroğlu tanıtım amacı ile yeni bir logonun da oluşturulacağını sözlerine ekledi.

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