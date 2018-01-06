Şeker Yatırımcısına Zarar Ettirdi

Emtia piyasalarında işlem görmekte olan 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, emtia grubu yatırım araçları arasında yer alan buğday, paladyum, altın, kurşun, gümüş, alüminyum, çinko, bakır, platin, pamuk, nikel ve Brent petrol 2017 yılında değer kazanırken, soya fasulyesi, kahve, kakao, mısır, doğal gaz ve şeker yatırımcılarına zarar ettirdi.

Geçtiğimiz yılın en fazla kazandıran ürünü, fiyatı yüzde 56,3 oranında artış kaydeden paladyum oldu. Paladyumu, yüzde 31,7 ile alüminyum, yüzde 30,4 ile bakır, yüzde 29,2 ile çinko, yüzde 25,3 ile nikel, yüzde 23,3 ile kurşun, yüzde 17,3 ile Brent petrol, yüzde 13,2 ile altın, yüzde 11,2 ile pamuk, yüzde 6,4 ile gümüş, yüzde 4,6 ile buğday ve yüzde 3 ile platin takip etti.

Bakır Son Dört Yılın Zirvesine Ulaştı

2017 yılında 3,2925 dolar seviyesine kadar ulaşan bakır son 4 yılın zirvesine ulaşmış oldu. Bu konuda Çin’den gelen güçlü talepler ve ABD’de enflasyon konusunda yaşanan tedirginlik önemli bir neden olarak yer aldı.

Şeker Yatırımcısına Yüzde 22,2 Kaybettirdi

2017 senesinde yatırımcısına en fazla zarar ettiren ürün ise şeker oldu. Şekerin yıllık toplam zararı yüzde 22,2 seviyesine ulaştı. Son 6 ay içerisindeki kayıp ise yüzde 35’e ulaştı. Bunun altında yatan sebep ise Avrupa Birliği ülkelerindeki şeker üretim kotasının kaldırılması olduğu belirtildi.