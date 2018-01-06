İhracatçılar 2018 Yılından Umutlular
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İhracatçılar 2018 Yılından Umutlular


İhracatçılar 2018 Yılından Umutlular
İhracatçılar 2018 Yılından Umutlular Elif İşçi - Tarih: 2018-01-06 Saat: 10:03:04
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Ege İhracatçıları Birliği tarafından yapılan yıl sonu değerlendirmesinin ardından 2018 yılından son derece umutlu oldukları ve rekor bekledikleri dile getirildi.

2017 yılında Türkiye’ye 12 milyar dolarlık döviz kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri “2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı ve Gala Yemeği”nde bir araya geldi. Egeli ihracatçılar, 2018 yılından ihracat rekoru kırmayı diledi.

“2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2016 yılında Türkiye’nin birçok olumsuzluk yaşadığını, 2017 yılına girerken, 2017 yılı ile ilgili endişeleri olduğunu, nasıl geçecek, ihracat artacak mı diye kafalarında soru işaretleri olduğunu dile getirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri olarak, 2017 yılını yüzde 9’luk ihracat artışı ile 11 milyar 838 milyon dolarlık ihracatla geride bıraktıklarını anlatan Ünlütürk, “2017 yılını Türkiye’nin ihracat artış hızının bir miktar altında kapatsak da 2018 yılında ihracatımızı yüzde 8 arttırarak 13 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Umarım bazı kaygılarla girdiğimiz 2018 yılı sonunda da ihracatımızın arttığı güzel bir yıl geçirmiş oluruz” dedi.

“2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda Gazeteci Emin Çapa; Egeli ihracatçılara, “Yeni dünyayı anlamak, yeni dünyayı anlamlandırmak” isimli bir sunum yaptı.

Gala Yemeği’nde ise; Egeli ihracatçılar, Candan Erçetin’in konseri ile bir yılın yorgunluğunu attı.

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