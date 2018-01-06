ELDAY Olağan Genel Kurul Toplantısı Düzenledi
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ELDAY Olağan Genel Kurul Toplantısı Düzenledi


ELDAY Olağan Genel Kurul Toplantısı Düzenledi
ELDAY Olağan Genel Kurul Toplantısı Düzenledi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-06 Saat: 10:07:30
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Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği ELDAY tarafından 2. kez Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıda yeni yönetim kurulu başkanı da belirlendi.

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi ELDAY, 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. AEEE olarak tanımlanan ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyaların belirlenmiş kalite standartlarında, çevre ve insan sağlığı gözetilerek güvenilir bir şekilde geri dönüştürülmesi için çalışan ELDAY’ın genel kurul toplantısında hayata geçirilecek yeni projeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık çalışmaları konuşuldu. Emekliye ayrılan BSH Ev Aletleri A.Ş temsilcisi Özcan Aydilek’ten görevi devralacak yeni yönetim kurulu başkanı oybirliğiyle Vestel Ticaret A.Ş temsilcisi Yıldıray Başkurt oldu. Genel kurulda ayrıca en iyi toplama sistemini kuran Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş’ye de ödül verildi, ödülü Türk Demirdöküm adına Satış Sonrası Direktörü Zeki Kalaycılar aldı.

Elday Genel Kurulu’nda; Atıklar Orman Olsun ve Muratpaşa Çevreci Komşu Kart projelerinin devam etmesine, evlerden toplanan atık miktarının artırılması için yeni projeler geliştirilmesine karar verildi. Ayrıca okullarda gerçekleştirilen yarışmalar ile atık toplayan belediyelerin arttırılmasının desteklenmesine ve sıfır atık konusunda aktif rol almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı belediyelere hibe verilmesi noktasında takiplerin süreceği belirtildi

ELDAY ekonomi haber basın bülteni
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