Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencilerine Pansiyon Müjdesi
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Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencilerine Pansiyon Müjdesi


Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencilerine Pansiyon Müjdesi
Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencilerine Pansiyon Müjdesi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-06 Saat: 10:10:38
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Kadıköy Anadolu Lisesine ait olan pansiyonun yıkılmasına karar verilmişti. Bu duruma gösterilen tepkilerin ardından hem veliler hem de belediye destekleri sonrasında 300 kişilik geçici pansiyon hizmete konuldu.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin pansiyon binası deprem riski, fiziki yetersizlikler gibi nedenlerle 2017-2018 öğretim yılı öncesi kapatıldı. 1968 yılında hizmete giren pansiyonun kapatılması ve yenilenme kararı ile birlikte okulda öğrenim gören 300 civarında öğrencinin barınma sorunu ortaya çıktı. Öğrencilerin barınma sorunu çözmek için Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Anadolu Lisesi velileri ve gönüllü bağışçılar ve Kadıköy Belediyesi el ele verdi. Kadıköy Belediyesi, yurt binasının yenilenmesi sürecinde yatılı öğrencilerin okuldan ayrılmadan öğrenimlerine devam etmeleri için öğrencilerin kalabileceği prefabrik bina yapımını üstlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol sonrası yapımına başlanan pansiyon binası tamamlandı. 300 öğrencinin kalacağı prefabrik yurt açılışı 10 Ocak Çarşamba günü yapılacak.

150 kız ve 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin kalabileceği yurt iki ayrı yatakhane ve 992 m² metrekare alana sahip yemekhane bulunuyor. Dört veya 6 kişilik odaların bulunduğu yatakhaneler ise 2 katlı ve toplam 1270 m² alandan oluşuyor. Yurt binasında ayrıca etüt odaları ve TV dinlenme odaları da var.

Kadıköy Anadolu Lisesi Pansiyonlarının açılışı 10 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’de il, ilçe protokolü, öğrenci velileri, mezunlar derneği, öğrenciler ve Kadıköy Belediyesi katılımı ile gerçekleşecek.

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