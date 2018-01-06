Türk Kimya Devi İspanyol Şirketi Satın Aldı
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Türk Kimya Devi İspanyol Şirketi Satın Aldı


Türk Kimya Devi İspanyol Şirketi Satın Aldı
Türk Kimya Devi İspanyol Şirketi Satın Aldı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-06 Saat: 10:14:18
Anasayfa Şirketler Türk Kimya Devi İspanyol Şirketi Satın Aldı

Ülkemizin kimya sektöründe önemli firmaları arasında yer alan Akkök Holding İspanyol Megacolor firmasını satın aldığını duyurdu.

Akkök Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet göstermekte olan, emaye ve seramik üretim şirketi Gizemfrit'in yeni satın alması ile ilgili detaylar Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ve Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük'ün katıldığı ortak toplantıda basın mensupları ile paylaşıldı.

Beyaz eşya, cam, mutfak gereçleri, seramik ve alüminyum gibi birçok ürünün kaplanmasında kullanılmakta olan emaye ve seramik frit sektöründe faaliyet gösteren Gizemfrit markası, İspanya'da seramik sektöründe hizmet veren Megacolor şirketini satın aldı. Gizemfrit, bu yatırımı ile beraber, seramik sektörü için inkjet mürekkep ve de pigment üretimine başlayacak.

Bu Sektörün Lideri Olmak İstiyoruz

Kimya sektöründe hem Türkiye’de hem de dünyada lider konuma ulaşmak istediklerini belirten Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ülkemizde cari açık anlamında en önemli kalemlerden birisinin kimya sektörü olduğunu ve bu alanda gerçekleştirdikleri yatırımlar ile cari açığın kapatılmasında etkili olmak istediklerini belirtti.

Yurt Dışı Faaliyetlerimiz Sürekli Artıyor

Holdingin yurt dışındaki faaliyetlerinin sürekli arttığını dile getiren Dördüncü, Gizemfirit tarafından gerçekleştirilen satın alma ile birlikte firmanın cirosunun yaklaşık 5 yıl içerisinde 85 milyon dolara ulaşacağını beklediklerini ifade etti. 2020 yılından itibaren gerçekleştirilecek yatırımların karşılığını tamamen almaya başlayacaklarını belirten Dördüncü, 170 milyon dolarlık cironun kendileri için kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekledi. Anlaşmanın tutarını sözleşme gereği belirtemeyeceklerini söyleyen Dördüncü, önemli yatırımlar ile ülkemizi ileri taşımak istiyoruz diyerek sözlerini sonlandırdı.

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