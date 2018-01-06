2017’nin En Çok Satan Otomobilleri Hangileri?

Otomotiv Distribütörleri Derneği geçen yılın satış şampiyonu olan 20 otomobil modelini açıkladı. Buna göre 2017’de Türkiye’de en fazla satılan otomobil, Fiat Egea oldu.

En Çok Satılan 20 Model!

Otomotiv Distribütörleri Derneği geçen yılın satış rakamlarını içeren raporunu açıkladı. Rapora göre 2017 yılında otomobil pazarında yüzde 4,52 oranında düşüş yaşandı. Satışı yapılan otomobil sayısı ise 722 bin 759 adet olarak kayda geçti. Derneğin açıklamasında Türkiye’de en çok satılan 20 otomobil modeli de yer aldı.

Fiat Egea Satış Şampiyonu Oldu

2017 yılında Türkiye otomobil tercihini Fiat Egea’dan yana kullandı. Modelin toplam satışı 42 bin 990 adetle en çok satılanlar listesinin ilk sırasına yerleşti. Bunu 39 bin 272 adetlik satışla Renault Megane takip etti. İlk beş içerisinde yer alan listenin üçüncü ismi Renault Clio oldu. Modelin toplamdaki satışı 31 bin 265 adet olarak belirlendi. Dördüncü sıranın sahibi 29 bin 609 adetle Volkswagen Passat oldu. 26 bin 565 adetlik satış Toyota Corolla’yı beşinci yaptı.

İlk Onda Nissan Qashqai! 19 Bin Adetten Fazla Sattı

Renault Symbol satışları da geçen yıl yüksek olan modellerden oldu. Model yıl boyunca 22 bin 52 adet sattı. Bunu 21 bin 333 adetlik satışla Ford Focus takip etti. Sekizinciliği Volkswagen Polo alırken, toplam satışın 20 bin 848 adet olduğu açıklandı. İlk onun dokuzuncu sırasındaki otomobil markası ve modeli Opel Astra olarak kayda geçti. Astra’nın satış adeti 19 bin 995 olarak tespit edildi. İlk onun son ismi ise Nissan Qashqai oldu. Qashqai’nin 2017’deki satış toplamı 19 bin 771 adette gerçekleşti.

ODD’nin en çok satılan 20 otomobil listesinin 11.’si 19 bin 432 adetle Hyundai i20 Troy oldu. Bunu Honda Civic 19 bin 171 adetlik satışla izledi. En çok satılanlar listesinde 19 bin 171 adetlik satışla Honda Civic 12. sırada kendine yer açtı. 13. Sıranın sahibiyse Dacia Sandero olarak ilan edildi. Modelin satış adeti ise 18 bin 706 oldu.

Volkswagen Golf 18 Bin 102 Adet Sattı

Türkiye geçen yıl Volkswagen Golf modeline olan ilgisinden bir şey kaybetmedi. Modelin satışları 18 bin 102 adeti buldu. Dacia Duster 16. sıranın takipçisi olurken, satış adeti 16 bin 970’i gösterdi. 14. Sırada yer alan model 15 bin 813 adetlik satışla Peugeot 301 oldu. İlk 20’ye 17. Sıradan giren model toplamda 11 bin 947 adetlik satışa ulaştı. Bu marka ve modelse Hyundain Accent Blue’dan başkası değildi. Geçen yılın en çok satanları arasında Volkswagen Jetta 11 bin 420 adetlik satışla 18.’liğin sahibi oldu. Bunu Citroen C-Elysee izledi. Satışlarsa 10 bin 903 adet olarak kayda geçti. Seat Leon listenin son ismi oldu. Seat Leon’un 2017’deki toplam satış miktarı 10 bin 104 adet olarak belirlendi.