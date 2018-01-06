Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Borsa Oldu!

Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul’da yer alan hisseler oldu. İşlem gören hisselerin haftalık değişimi yüzde 1,13’lük artışa işaret etti. Yılın ilk haftasında dolar ve külçe altın ise yatırımcısını üzdü.

Yatırımı Borsaya Yapan Pişman Olmadı

Bu hafta BIST 100’de işlem gören hisseler yatırımcısının yüzünü güldürdü. Hisseler ortalama olarak yüzde 1,13 oranında değer artışı kaydetti. Yatırım araçları arasında yer alan dolarsa yüzde 1,29’lük düşüşle haftayı sonlandırdı. Altın yatırımcısı ise yüzde 0,06’lık kayıpla karşı karşıya kaldı.

BIST 100 Haftayı 116.637,94 Puanla Tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yılın ilk haftasında 118.395,10 puana kadar yükseldi. Endeks değeri en düşük 115.152,30 puan oldu. Borsanın hafta kapanışıysa 116.637,94 seviyesinde gerçekleşti.

Altın Yatırımcısını Bu Defa Üzdü

Altın tarafında yaşanan haftalık gelişmelerse şöyle oldu. 24 ayarlık külçe altın yılın ilk haftasında yüzde 0,06 oranında fiyat düşüşü yaşadı. Azalış ardından gram fiyatı 158 lira 70 kuruşa indi. Cumhuriyet altını haftayı yatay bir seyirle tamamlarken, fiyat bin 62 lira seviyesinde kaydedildi. Bunun yanında çeyrek altında sakin bir hafta geçirerek, 260 liradan alıcı buldu.

Döviz Yatırımcısı Kaybedenlerden Oldu

Yatırımını dövize yapanlar bu haftayı kazanç kaybıyla geçirdi. Avro haftalık bazda yüzde 0,95 oranında düşüş yaşadı. ABD dolarının gelişimi de buna benzer oldu. Dolar fiyatı yüzde 1,29 oranında düştü.

Hisse Senedi Fonları Değer Kazandı

Bireysel emeklilik fonları yılın ilk haftasında yatırımcısının yüzünü güldürenlerden oldu. Fondaki değer artışı yüzde 0,55 olarak hesaplandı. Yatırım fonlarının kazancı ise yüzde 0,24 olarak belirlendi. Yatırım fonları dikkate alındığında yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan hisse senedi fonları olarak gözlemlendi. Hisse senedi fonları bu hafta yüzde 0,99 değer kazandı.