2017’de Havaalanlarındaki Yolcu Trafiği 193 Milyonu Aştı

Ulaşımda havayolunu tercih eden yolcu sayısı 2017’de arttı. Artış 2016’ya kıyasla yüzde 11’i buldu. Havayolunu kullanan yolcu sayısı ise 193 bini aştı.

Hava Trafiği Aralık Ayında Arttı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan veriler 2017’de havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının 193 milyon 318 bine ulaştığını gösterdi.

Türkiye’deki havaalanları Aralık ayında yoğun bir trafiğe ev sahipliği yaptı. Hava trafiği 2016’nın Aralık ayına göre artış kaydetti. Bu dönemde iç hatlardaki iniş ve kalkışlar yüzde 4,8 oranında arttı. Dış hatlardaki artışsa yüzde 5,1 oldu. İç hatlar dahilindeki uçak trafiği 70 bin 803’ü buldu. Dış hatlar kapsamındaki trafik 38 bin 99’a yükseldi.

İç Hatlar Kullanan Yolcu Sayısı 10 Milyona Yaklaştı

İç hatları kullan yolcu sayısı geçen yılın son ayına kıyasla yüzde 18’i bulan oranda arttı. Toplamdaki yolcu sayısı ise 9 milyon 68 bin 11’i gösterdi. Dış hatlardaki artış yüzde 17 olurken, yurt genelindeki havaalanları 5 milyon 82 bin 394 kişiye dış hat hizmeti verdi. Direkt transit yolcu sayısının değişimi ise yüzde 17,5’lik artış sonrasında, 14 milyon 163 bin 41 kişiye ulaştı.

Türkiye genelindeki havaalanları 2017’nin Aralık ayında yükse taşıma kapasitesi noktasında da artışlara ev sahipliği yaptı. Aralık ayında iç hatlar dahilindeki artış yüzde 12,9’u buldu. Bu kapsamda taşınan yük miktarı 63 bin 103 ton olarak kayda geçti. Dış hatların yük taşıma oranı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8’lik sıçrama kaydetti. Dış hatlarda taşınan yük miktarı toplamda 188 bin 844 ton oldu.

Uçak Trafiği Bir Yılda Yüzde 2,8 Arttı

2017 yılının Aralık ayı ile bir önceki yıl arasında yapılan uçak trafiği karşılaştırmasında iç hatlardaki trafiğin yüzde 2,8 oranında arttığı görüldü. Dış hatlardaki trafik ise yüzde 3,8’lik artış kaydetti.

İç hatlardaki yolcu sayısı bir yıllık zaman diliminde yüzde 6,9’u bulan oranda arttı. İç hatlarda seyahat eden kişi sayısı toplamda 109 milyon 599 bin 161 olarak kayda geçti. aynı dönemler baz alındığında dış hatları kullanan yolcu sayısı yüzde 17,1 gibi yüksek bir oranda arttı ve 83 milyon 432 bin 585 kişi olarak kayda geçti.

Hesaba direkt transit yolcularda eklendiğinde yolcu trafiğindeki yükseliş yüzde 11 olarak tespit edildi. Toplamdaki yolcu trafiğiyse 193 milyon 318 bin 708 kişiye ulaştı.