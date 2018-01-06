Çiğ Sütte Fiyat Talebi 1 Lira 60 Kuruş

Süt üreticisinin sorunlarını dile getiren Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı, sütün litre fiyatının 1 lira 60 kuruşa yükseltilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Yem Fiyatları Arttı, Süt Fiyatı Yerinde Saydı

Aydın Efeler Ziraat Odası’nın başkanlık görevini yürütmekte olan Rıza Posacı açıklamasında yem fiyatlarının arttığına vurgu yaptı. Üreticinin bu fiyatlar karşısında zor duruma düştüğünü belirterek, “Süt üreticisinin mağduriyet yaşamaması için sütün litre fiyatı minimum 1 lira 60 kuruş olmalı” dedi.

Türkiye Et ve Süt Kurumu’nun Müdahalesi Fiyatlara Olumlu Yansıdı

Posacı, sütün satış fiyatının yaklaşık 2,5 yıldır değişmediğine işaret ederek, Türkiye Et ve Süt Kurumu’nun müdahalesinin yerinde olduğunu belirtti. Müdahale ardından fiyatların yükselişe geçtiğini söyleyen Oda Başkanı, “Süt fiyatları Türkiye Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan işlemler ardından fiyat yükselmeye başladı. Fakat üreticinin maliyeti aşması için fiyatın daha yüksek olması gerekiyor. Geçen 2 yılda yem fiyatları ciddi oranda arttı. Bu durumda süt üreticisi mağdur oluyor. Bu nedenle sütün litresinin 1,60 liradan satılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ulusal Süt Konseyi’nden İstenen Fiyat 1 Lira 60 Kuruş

Açıklamasında önümüzdeki günlerde yapılacak Ulusal Süt Konseyi toplantısını değerlendiren Posacı toplantıda süt fiyatlarının yeniden belirleneceğini, fiyat belirlemede yem fiyatlarının da etkili olacağına işaret etti. Toplantı öncesinde oda olarak beklentilerini dile getirerek, “Üreticilerin ve bizim beklentimiz satış fiyatının litre başına 1 lira 60 kuruş olması yönünde. Bu rakam süt üretimin devamı için kritik nokta. Üreticinin maliyetleri kurtarabileceği ve üretimin devamının sağlanması adına sütün litre fiyatı ifade ettiğimiz rakama gelmeli” dedi. Ulusal Süt Konseyi’nin 16 Ocak 2018’de toplanacağının altını çizen Oda Başkanı, yetkililerin bu fiyatı değerlendirmesini de sözlerine ekledi.