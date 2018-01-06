Teknosa The One Awards Ödülüne Layık Görüldü
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Teknosa The One Awards Ödülüne Layık Görüldü


Teknosa The One Awards Ödülüne Layık Görüldü
Teknosa The One Awards Ödülüne Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-06 Saat: 10:13:19
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Teknosa verdiği hizmetler ve çalışmalarla birlikte elektronik market alanında 'yılın itibarlısı' olarak seçildi. 2017 yılında The One Awards ödülüne layık görüldü.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin lider şirketi Teknosa, Marketing Türkiye dergisi ile tüketici araştırmaları yapan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında Elektronik Market Kategorisi’nde “Yılın İtibarlısı” oldu.

'İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü' araştırması baz alınarak düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” için 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, 40’ı aşkın sektörde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, ödül töreninde buluştu.

Törende ödülü alan Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu; “Türkiye’nin teknolojiye bağlantı noktası olarak müşterilerimizin beklentileri ve memnuniyeti bizim birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda müşterilerimizi her zaman dinliyor, yatırımlarımızı onların istek ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Yaygın mağaza ağımız ve çağın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilediğimiz dijital kanallarımızla Türkiye’de teknolojiye erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu hedefle gerçekleştirdiğimiz çalışmaların halkımız tarafından görülmesi ve ödüllendirilmesinden dolayı çok memnunuz” dedi.

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