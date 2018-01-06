Mobil Uygulamalar Arasında ZUBİZU Yılın En İtibarlısı Seçildi
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Mobil Uygulamalar Arasında ZUBİZU Yılın En İtibarlısı Seçildi


Mobil Uygulamalar Arasında ZUBİZU Yılın En İtibarlısı Seçildi
Mobil Uygulamalar Arasında ZUBİZU Yılın En İtibarlısı Seçildi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-06 Saat: 11:58:51
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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ödül töreni sonrasında The One Awards ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en itibarlı mobil uygulaması ise ZUBİZU olarak belirlendi.

Mobil sadakat uygulaması ZUBİZU, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde akıllı telefon aplikasyon kategorisinde Yılın En İtibarlı markası seçildi.

Üyelerine sunduğu ayrıcalıklarla fark yaratan yaşam tarzı uygulaması ZUBİZU, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Akıllı Telefon Aplikasyonları kategorisinde Yılın En İtibarlı Markası ödülünün sahibi oldu.

Geceye katılan ve marka adına ödülü alan Doğuş Müşteri Sistemleri CEO’su Hakan Kaplan “Markamızla üyelerimize değer katmak için çalışıyoruz. 2 yıldan daha az bir sürede en itibarlı marka seçilerek bu başarıyı elde etmek bizim için onur verici. Tüketicilerin oylaması ile gerçekleşen bu yarışmada, ZUBİZU’nun en itibarlı mobil uygulama seçilmesi bizi gururlandı.” diye konuştu.

Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 40’ı aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendirildi.

ZUBİZU ekonomi haber basın bülteni
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