Erciyes'te Kış Turizminden Daha Fazlası Var

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 200 milyon Euro yatırım yaparak yabancı danışmanlar tarafından hazırlanan “Master Plan” eşliğinde oluşturduğu Erciyes Kayak Merkezi kış turizmi açısından oldukça önemli bir lokasyon. Kasım sonundan Mayıs ayına kadar kayak yapma imkânı sağlayan Erciyes’in toz karı sayesinde hem kış sporlarının tadı en keyifli şekilde çıkıyor hem de dağda yer alan müzik, eğlence ve yaşam stili odaklı tesisler sayesinde kış keyfi yaşamak isteyen kişiler dağ havasını en etkili şekilde soluyor.

Erciyes’in 23 bin 750 metre uzunluğundaki son teknoloji ürünü teleferik sistemi; toplamda 102 kilometreye ulaşan 34 farklı kayak pisti; tek skipass uygulaması ile bütün liftlerden faydalanma imkanı ile kayak ve snowboard tutkunları için bir cazibe merkezi oluştururken kar keyfi sürmek isteyen her kesim için de bir çekim noktası oluşturuyor. Türkiye’nin en güvenilir pistlerine sahip olma özelliğini taşıyan Erciyes, Türkiye genelinden ağırladığı misafirlerin yanında Moskova-Kayseri arasında başlayan charter seferler ve Kapadokya-Erciyes arasında kültür turizmi yapmak isteyen çok farklı ülkelerden gelen bireylerle de temas kuruyor.

Sunduğu ultra konforlu dünya sayesinde Erciyes, Türkiye dışında Avusturya, Fransa gibi ülkelerde kaymayı tercih eden vatandaşlarımızın son yıllarda Türkiye’ye yönelmesine sebep olması ile de dikkat çekiyor. Eğlenceli bir ortamda unutulmayacak anlar yaşamak isteyenlerin de vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, İstanbul’un popüler mekanlarının DJ’leri ile, ülke genelinde bilinen müzik gruplarının konserleri, markaların tüketici odaklı aktiviteleri ile de çok renkli ve dinamik bir kış dünyası sunuyor.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Murat Cahid Cıngı; “Son yılların kış turizmi ve kış sporları adına yükselen noktası haline gelip Türkiye’de kış sporları konusunda rol model olan Erciyes, dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri konumuna geldi” dedi. Cıngı sözlerine;

“Avrupa’ya gidildiği zaman, uluslararası bir havalimanına indikten sonra çoğu zaman 3-4 saat kara yolu yolculuğu yapılmak zorunda. Erciyes’te ise havalimanına indikten sonra yarım saat içinde kayak yapma imkânı sağlıyoruz. Dünyanın en yakın kayak merkezlerinden birisiyiz. Misafirlerimiz uygulanan konaklama ve kayak bileti politikamızdan oldukça memnun. Erciyes’te 1500, şehirde ise 6 bin yatak kapasitesi bulunmakta. Kayakçı geldiğinde tek bir biletle tüm tesislerden yararlanabiliyor” şeklinde Erciyes hakkında çarpıcı bilgiler aktardı.

Bir kış sezonunda yaklaşık 2.000.000 kişinin ziyaret ettiği Erciyes’te Develi Kapı Bölgesi’nde yer alan uluslararası standartlara sahip snowpark, show gösterileri ve eğitimlere yönelik hizmet verirken; Erciyes; global anlamda en prestijli sportif organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Bu kış 4.’sü gerçekleşecek ve tüm dünyada yaklaşık 2,5 Milyar seyirciye canlı ulaşan FORD FIS SNOWBOARD WORLD CUP ve bu kış dünyada ilk kez gerçekleşecek SNOWKITE WORLD CUP’ın final etabı, Erciyes’te geniş kitlelerle buluşacak başlıca mega etkinlikler arasında yer alıyor.

2018’ de de gözde kayak merkezi olarak anılacak Erciyes’te kayak ve snowboard dışında son yılların hit sporu snowkite da yoğun yapılıyor. Kayakla ilgilenmeyen fakat şehir kaçamağı yapıp zihnini emsalsiz bir ortamda dinlendirmek isteyenlerin başlıca sporu hedikli yürüyüş (kar ayakkabıları ile bol karda yürüyüş) ise özellikle büyük şehirlerden gelen beyaz yakalıların yoğun ilgisini çekiyor.