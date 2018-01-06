127 Bin Milyoner 844,5 Milyar Liraya Sahip!

Türkiye’deki milyoner sayısı geçen yılın ilk 11 aylık döneminde yükselmeye devam etti. Artış 17 bin kişiyi buldu. Bir milyon lira ve üzerinde paraya sahip olan kişi sayısı ise 126 bini aştı. Milyonerlerin banka hesaplarının toplamı 844 milyar 454 milyon lira olarak kayda geçti.

Milyoner Sayısı 127 Bine Yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kayıt altına alınan veriler Türkiye’de ikamet eden milyoner sayısının artış yönlü hareket ettiğini kanıtlar nitelikte oldu. Geçen yıl milyoner sayısında artış 17 bin 941 kişi olarak belirlendi. Artış sonrasındaki sayı ise 126 bin 805 oldu. Bu kişilerin bankaların mevduat hesaplarında biriktirdikleri toplam paraysa 844 milyar 454 milyon TL’yi buldu.

Yılın ilk 11 aylık dilimi dikkate alındığında mevduat hesaplarında biriken TL bazlı para 422 milyar 406 milyonu gösterdi. Milyonerlerin döviz hesaplarındaki tutarsa 418 milyar 883 milyon TL’ye işaret etti. Kıymetli maden depo hesaplarında biriken miktar 3 milyar 165 milyon liralık tutarda oldu. Bankaların mevduat hesapların bir milyon ve üzerinde yatırıma sahip olanların ortalama varlığı ise 6 milyon 659 bin liraya denk geldi.

2016’da Türkiye’de toplamda 108 bin 864 kişinin milyoner olduğu kaydedilmişti. Hesapların tutarı ise 715 milyar 313 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Yurtdışında İkamet Eden Milyonerler De Arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri incelendiğinde yurtdışında yaşayan milyoner sayısı Ocak ile Kasım aylarını kapsayan dönemde 5 bin 453 kişilik artış kaydetti. Söz konusu kişilerin sayısı yılın 11. ayı sonunda 12 bin 485’i buldu. Mevduatlarında biriken paraysa 77 milyar 358 milyon TL olarak belirlendi.

Yurtdışında yaşayan mudiler birikimlerinin 6 milyar 715 milyon lirasını TL bazlı olarak biriktirdi. Döviz hesaplarının tutarı 70 milyar 362 milyon liraya denk geldi. Kıymetli maden depo hesaplarının toplamı ise 281 milyon TL olarak hesaplandı