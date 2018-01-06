Türkiye Avrupa’nın Fipronil Krizini Fırsata Çevirdi
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Türkiye Avrupa’nın Fipronil Krizini Fırsata Çevirdi


Türkiye Avrupa’nın Fipronil Krizini Fırsata Çevirdi
Türkiye Avrupa’nın Fipronil Krizini Fırsata Çevirdi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-06 Saat: 13:11:50
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye Avrupa’nın Fipronil Krizini Fırsata Çevirdi

Avrupa’da yaşanan fipronil krizi, piyasaya arz edilen yumurta miktarının gerilemesine neden oldu. Krizi fırsata dönüştüren Türkiye bölgeye yönelik yumurta ihracatını artırdı.

Avrupa’da yaşanan fipronil krizi, piyasaya arz edilen yumurta miktarının gerilemesine neden oldu. Krizi fırsata dönüştüren Türkiye bölgeye yönelik yumurta ihracatını artırdı.

Avrupa Yumurta İçin Türkiye’nin Kapısına Geldi

Avrupa’ya yapılan yumurta ihracatı hakkında konuşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul İhracatçıları Birliği’nin Başkanı, Avrupalı ülkelerin geçen iki aya kadar yumurta ithalini Türkiye’den yapmak istemediklerini, yaşanan gelişmeler ardından Türkiye’den yapılan ithalatın hız kazandığını ifade etti.

“Avrupalı bazı ülkelerin yumurta ithalini artırmasında böcek ilacı skandalı etkili oldu. Fipronil olarak bilinen bu ilacın yumurtalara geçmiş olma ihtimali arzın gerilemesine, ihtiyacın karşılanamamasına ve fiyatların artmasına neden oldu” diyen Birlik Başkanı Bedri Girit, Avrupa’nın bu durumda Türkiye’den başka çözüm noktası olmadığına değindi.

“Üretimimiz Kaliteli”

Avrupalı ülkelerin Türkiye’de yapılan yumurta üretimini yakından takip ettiğini ifade eden Girit, “Ülkemizde üretilen yumurtanın kalitesinin yüksek olduğunu zaten biliyorlardı. Krizin patlak vermesiyle senelerdir Türkiye’den ithalat yapmayan ülkeler, ilk olarak ülkemizin kapısını çaldı. Bu kapsamda yumurtada b kategorisi olarak adlandırılan grupta ihracatımız başladı. B grubu olarak bilinen yumurtalar kırıma gidecekler arasında yer alıyor. A grubu yumurtalarsa son tüketiciye satılıyor. Bu noktada B kategorisindeki ihracat yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Fakat A kategorisi için şimdilik bir ihracat söz konusu değil” dedi. Bunun nedeninin ise AB kriterleri olduğunu kaydetti. Bu kapsamda tüm şartların eksizsiz olduğunun altını çizen Girit, A kategorisinin ihracatının başlaması adına gerekli görüşmelerin yapıldığını aktardı.

İran’la 50 Bin Tonluk Yumurta İhracatı Anlaşması Yapıldı

Türkiye Avrupa yanında, son zamanlarda İran’a yönelik yumurta ihracatını artırdı. Bilindiği üzere ülkede kuş gribi vakaları görüldü. Gelişmeler sonrasında iki ülke arasında yapılan anlaşma, Türkiye’nin 50 tonluk yumurta ihracatına kapı açtı. 

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