Atıklar Geri Dönüşüme Kazandırılarak İstanbulkart'a Kredi Yüklenecek!

İBB, metal ve plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına İstanbul'un çeşitli bölgelerine 100 mobil atık otomatı koyacak. İBB'nin bahsi geçen "Akıllı Mobil Atık Aktarma Otomatı" sayesinde ise vatandalar atıklar üzerinden İstanbulkart'larına kredi kazanabilecek.

Kağıt, metal ve plastik gibi tekrardan ekonomiye kazandırılabilecek atıkları işlemeye alacak olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değerleri kadar olan tutarları şehir içi ulaşım sistemlerinde bir ödeme aracı olarak kullanılabilen İstanbulkart'ın içerisine kredi niteliğinde yükleyecek.

Otomatlar Metali ve Kağıdı Ayırt Edebilecek

Elektronik bir arayüzü bulunan atık otomatları, vatandaşların getirmiş olduğu atığı tanımlayabilme özelliği barındıracak. Metal veya kağıt atığını ayırt edebilecek olan otomatlar, belirlenen atıklar dışında başka bir atık konulması halinde bunu kabul etmeyecek şekilde programlanacak.

Geri dönüşüm haznesine koyulacak olan atıklar, sensörlerce tanınıp algılanacak. Otomatlar, vatandaşları sesli ve görüntülü bir biçimde yönlendirebilme imkanına sahip olacak. İşlem sonucunda geri dönüşüme kazandırılan atıklar ise, sistemin sayesinde depolanacak.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü'nce hazırlanmış olan proje kapsamında ise ilk aşamada 25 otomat pilot uygulama çerçevesine alınacak. Sonrasında ise 100 otomat, İstanbul'un çeşitli noktalarına konumlandırılacak. Projenin ise bu sene içerisinde uygulamaya sokulması planlanıyor.

İstanbul'da Günlük 17 Bin Ton Evsel Atık

Öte yandan İstanbul genelinde günlük bazda 17 bin tonluk evsel atığın ortaya çıktığı biliniyor. Söz konusu bu atıkların ise 6 bin tondan oluşan kısmının İBB tarafından geri dönüşüm merkezlerinde işlemeye alınarak ekonomiye yeniden kazandırıldığı biliniyor.