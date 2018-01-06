Yüzde 4 Ek Ödemeyle Emekli Maaşları Bu Ay Cepte!
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Yüzde 4 Ek Ödemeyle Emekli Maaşları Bu Ay Cepte!


Yüzde 4 Ek Ödemeyle Emekli Maaşları Bu Ay Cepte!
Yüzde 4 Ek Ödemeyle Emekli Maaşları Bu Ay Cepte! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-06 Saat: 13:55:36
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4'lük ek ödeme ile birlikte bu ay içerisinde yatırılacak.

Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının belli olmasından sonra milyonlarca emekliyi ve memuru yakından ilgilendiren, Ocak ve Temmuz ayları içerisindeki 6 aylık maaşlar şekillendi. Bu şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 5.69 oranında zam alacağı ifade edilirken, memurlar ile memur emeklileri de yüzde 1.69'luk orandaki enflasyon farkı ve bunun üstüne eklenecek yüzde 4'lük oranda toplu sözleşme zammı alacak. 

Emeklilerin taban maaşlarına eklemesi yapılan yüzde 5.69 oranındaki zammın dışında, yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Maaşlara yapılan zamlarla birlikte ek ödemeler çerçevesinde de artış yaşandı. Bu doğrultuda emeklilerin eline geçmesi planlanılan toplam miktarların ise tekrardan artış göstereceği ifade edildi. 

Maaşlar Ne Zaman Yatırılacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zamlı maaşları bu ay içerisinde maaş ödeme günlerinde ceplerinde olacak. Devlet memurlarının, sözleşmelilerin ve geçici personellerin zamlı olan maaşları ile enflasyon farkı ise Ocak ayının ortasında yatırılacak.

Ocak ayının 1'inci ve 5'inci günü arasında maaşlarını alan emeklilerin paralarının ise zamsız bir şekilde yatırıldığı bilinirken, söz konusu ek tutarlar daha sonra memur emeklilerine verilecek. 

Maaşlar Nasıl Hesaplanıyor?

Öte yandan SSK'lı ve Bağ-Kur'lu olan emeklilerin zamları ise Tüketici Fiyatı Endeksi'nde görülen altı aylık değişim baz alınarak yapılıyor. Senenin ilk yarısı baz alındığındaki TÜFE oranının 5.69 olduğu biliniyor. Söz konusu bu oranın ise emeklilere zam olarak verileceği ifade edilmişti. 

Ayrıca emeklilerin çıplak maaşlarına ise yüzde 4 oranında bir ek ödeme de ekleneceği ifade ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamının 2017 senesinin Temmuz ayı içerisinde alınan zamlardan yüksek çıkmasıyla arada kalan farkında ödeneceği ifade ediliyor. Maaşlara ilk aşamada yüzde 1.69 oranında artış yapılırken, çıkan rakamlar doğrultusunda maaşlara yüzde 4'lük oranda zamda ekleniyor. 

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