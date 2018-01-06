Maliye Bakanlığı Personelleri Yemek Zammına Tepkili
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Maliye Bakanlığı Personelleri Yemek Zammına Tepkili


Maliye Bakanlığı Personelleri Yemek Zammına Tepkili
Maliye Bakanlığı Personelleri Yemek Zammına Tepkili Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-06 Saat: 14:30:35
Anasayfa Eko Gündem Maliye Bakanlığı Personelleri Yemek Zammına Tepkili

Maliye Bakanlığı'nın vergi dairesinde görev yapan personeller yüzde 28'lik yemek zammına tepki gösterdi.

Başkent Kavaklıdere'de ve Doğanbey vergi dairesinde çalışan memurlar, ocak ayının ilk günlerinde yapılan yemek fiyatlarındaki artışı protesto etti. Konu hakkında gündeme getirilen ilk eylem ise Büro-İş Sendikası tarafından gerçekleştirildi. Büro-İş Sendikası'nın üyeleriyle, çalışanlar yemek fiyatlarına getirilen yüzde 28 oranındaki zamlara tepki gösterdiler.

Firmanın Maliyeti Günlük 15 TL

Kızılay'da satılan aynı yemekleri örnek vererek pankartlara yazılar yazan çalışanlar, Kızılay'da 11 TL üzerinden satılan yemeklerin, yemekhanede 15 TL'den verilmesi üzerine protesto başlattılar. Grup adına açıklamalarda bulunan Büro-İş Sendikası'nın Genel Örgütlenme Sekreteri Doç. Dr. Yalçın Kılıç, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na on senedir yemek hizmeti veren firmanın günlük bazdaki yemek maliyetinin toplam 15 TL'ye karşılık geldiğini dile getirdi. 

Firma Lokantasında Ücret 11 TL, Yemekhanede İse 15 TL

Firma lokantasında söz konusu yemeklerin ücretlerinin 11 TL'den verildiğine vurgu yapan Kılıç, bu hesap doğrultusunda yüzde 36'lık orandan daha fazla bir bedelin yemek şirketine ödendiğini ifade etti. Yemek kalitesinden bahsetmenin mümkün olmadığını işaret eden Kılıç, bundan dolayı yemeği yiyen personel sayısınında az olduğunu söyledi. 

Personeller olarak firmaya verilen paraların, kendilerine verilerek sefertasıyla yemek yeme tercihinde bulunduklarını dile getiren Kılıç, hükümetin memurlara yüzde 5.69 oranında bir maaş zammını uygun olarak gördüğünü fakat memurların yediği yemeklere yapılan oranlarda ise yüzde 28 oranında bir zammın öngörüldüğünü savundu. 

Sorun Çözülene Kadar Boykot Devam Edecek

Memur için asıl enflasyonun dinamik lokumu veya pinpon topu olmadığını savunan Kılıç, asıl enflasyonun gelirlere yansımış olan gerçek harcama rakamlarından oluştuğunu ve yemek fiyatlarından yaşanan problemlerinin çözülmesine kadar boykot kararlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi. 

Ankara Maliye Bakanlığı Tabldot Kavaklıdere vergi dairesi doğanbey vergi dairesi Kızılay Büro-İş Sendikası
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