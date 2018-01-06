Ali Ülker: İngiltere Pazarının Yüzde 26'sı Kontrolümüz Altında

MÜSİAD Bursa Şubesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Toplantısı'na katılım gösteren Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, son zamanlarda gündemden düşmeyen Pladis'e yönelik hisse satışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dışarıya giden herhangi bir şeyin olmadığını vurgulayan Ülker, bu durumun aksine bir Türk şirketi olarak, dışarıdaki çok sayıda işletmeyi ve markaları satın aldıklarını belirtti. Pladis'in sahibinin Yıldız Holding olduğunu anımsatan Ülker, satışları bütünlüğü sağlayabilmek adına, teknik bir durum olarak gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Pladis İngiltere'de Kuruldu

Pladis'in İngiltere'de kurulan bir şirket konumunda bulunduğunu aktaran Ülker, Pladis'in ana merkezinin ise Türkiye'deki Yıldız Holding olduğunu kaydetti. Ülker Bisküvi'nin Mısır'da ve Suudi Arabistan'da bulunan farklı işleri ve fabrikaları satın aldığını ifade eden Ülker, bu durumun yakından takipçi olan yatırımcılar tarafından bilindiğini söyledi.

Söz konusu markanın Türkiye'de borsada kote olduğunu anımsatan Ülker, Ülker Bisküvi'nin bütün karının ve varlığının Türkiye'de olduğunu ve Türkiye genelinden yatırımcılara dağıldığını dile getirdi. Ülker'in Amerika Birleşik Devletleri'nde de yatırımcısının bulunduğunu kaydeden Ülker, kar payının talep edilmesi halinde Amerika'ya da gönderiminin yapıldığını işaret etti.

İngiltere Pazarının Yüzde 26'sı Kontrol Altında

İçinde bulunulan zaman dilimi içerisinde İngiltere pazarının yüzde 26'sının Ülker ailesinin kontrolü altındaki şirketlere ait olduğuna vurgu yapan Ali Ülker, bisküvi pazarının da 4'te birinden fazlasının kontrol altında olduğuna değindi. Dışarı mı kaçıyorsunuz diyenlere, yüzde 60'dan fazla işin Türkiye'de bulunduğu cevabını veren Ülker, İngiltere'de bahsi geçen firmayı en yakın takip eden firmanın kontrol oranının yüzde 7 ila 8 olduğuna vurgu yaptı.

Toplantı bitiminde konuşma gerçekleştiren MÜSİAD Bursa Şubesi'nin Başkanı Mustafa Gürses ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Murat Bayizit ise, katılım gösterdiği için Ali Ülker'e teşekkürlerini sundu.